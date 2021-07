OD SUTRA TATI SKAČI PO LOBANJI! Janjušu prekipelo, ne može da dočeka KRAJ Zadruge, opleo po Maji i NASTALA LOVA SVAĐA! (VIDEO)

Maja Marinković sumirala je svoje učešće u rijalitiju "Zadruga 4".

- Slušala sam prethodna izlaganja, ako već smatram da imam grešku onda treba i da se pokajem. Ove sezone sam preterala sa greškama, da pravim sceme, da lupam glavom o staklo, o zid, da se ponašam kao psihijatrijski slučaj. Mnogi ovde ne idu srcem pa im je dosta lakše, ali pre bih bila ovakva kakva jesam nego da budem folirant - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- Slobodno nastavi ko je folirant - ubacio se Janjuš.

- Eto, on ovde jedno laže tamo drugo, uvek ista priča, igra na kvarno. Žao mi je što su svi gledali moja s*anja, moja porodica. Sve sam sama kriva, njegovo pravo je da me provocira a moje da to ne dozvolim ali eto - rekla je Maja.

- Ko je tebe provocirao, sram te bilo, trpim te svaki dan, ja te trpim ti me za*ebavaš, još jedan dan i sutra tati skači po mozgu. Trpim te da ne bi udarala glavom u zid i da ne bi bilo svasta! - urlao je Janjuš.

- Marš mamu vam je*em, evo ova bolesnica, koga ti braniš vi ste iste totalno, ma*š ti što sereš po dvorištu, dosta mi je više, je*ite se, ne mogu više! - vikao je on.

foto: Printscreen

- Normalno je da ću da je branim, ti nju maltretiraš psihiški što je mnogo gore nego fizički, sram te bilo! Ne mogu više da te gledam stvarno. Ostavi je na miru više - ubacila se Miljana.

- Boli me k*rac, neka sam najgori, evo vi ste najbolji, ja sam najgori, nije problem samo me više batalite. Moram da budem normalan da ćutim, da ne bi ostala bogalj ovde, marš u pi*ku m*terinu da vas ne gledam više - rekao je Janjuš.

- Maja nije materijalista, ona je dobra devojka i ne znam šta će sa ovim polovnjakom - ubacila se Nadica.

- A ti, napaćena ženo, stvarno više samo si ti radila, samo si ti pametna. Pusti to i tebi se uvukla u du*e, ajde bežite više od mene! - vikao je Janjuš.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:28 SANJA STOJANOVIĆ STALA U ODBRANU TEE TAIROVIĆ: Postoje skandaloznije stvari od PORNO SNIMKA! Ona je radila što i SVE ŽENE SADA!