MILICA KEMEZ O BORINOJ VEZI SA MIMOM ŠARAC: Jednom sam se opekla, ona kaže da nisu imali ODNOSE, ali ja znam DRUGAČIJE!

Milica Kemez, drugoplasirana učesnica "Zadruge 4" dotakla se Marka Janjuševića Janjuša i njegovog odnosa sa Miljanom Kulić i novom zadrugarkom, intrigantnom Deniz Dejm, ali i Zokija Šumadinca, s kojim je bila jako bliska.

- Zanimljivo je, bolje je ovako kad se šali, volim kad je duhovit. On ide do nekog ekstema, ili je totalno pozitivan ili totalno negativan. Dopada mi se kada se šali sa Miljanom, i ovo sa Deniz... Meni je to top, sviđa mi se njihov odnos. Zanimljivi su svakako sad na početku, i Zoki takođe, s njim sam baš volela da blejim. I dalje se sećam kad je plakao zbog mene, to mi je bilo hit, nadam se da će ostati do kraja - priča Kemezova.

foto: Printscreen

Milica otkriva da li je čula i ispratila priču da je njen bivši partner, Bora Santana, bio u šemi upravo sa Mimom.

- Ispratila sam, ali ja devojku nikad nisam upoznala, znam da su imali nešto... On kaže jedno, ona priča da nije bilo ništa više, ali to nije na meni da pričam. Jednom sam se tako opekla, to su stvari koje ja ne mogu da dokažem. Šta ja znam, upućena sam da su bili zajedno jedno leto u Budvi pre dve godine, ali mene to ništa ne remeti - priča Milica u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red TV

Kurir.rs/K.Đ.