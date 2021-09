MNOGO JE POPIO, JA SAM MU POMOGLA DA SE OBUČE! Dalila razvezala jezik, otkrila kakvi su MUŠKARCI u Zadruzi, šta će joj reći Dejan?

Dalila Dragojević otvorila je dušu u Rajskom vrtu i tu je komentarisala odnose u Beloj kući.

- Sinoć se svašta izdešavalo. Sale Luks je bio jako naporan, mnogo je popio, a ja sam mu pomogla da se obuče, ali me je on razočarao što je divljao i ponašao se neadekvatno, i ja sam mu dala 1 poen. On se uvredio jako zbog toga. On i ja smo se iznap*šavali. razočarao me je - rekla je Dalila i dodala:

- Najupečatljiviji u ovoj Zadruzi, pa niko mi nije zapao za oko, mada Viki mi je simpatična, ratoborna, dobra je za rijaliti. Ja ne bih mogla da ostanem imuna da sam muškarac na ovakve devojke. Nisu mi jasni muškarci - rekla je Dalila.

- Sa Markom sam imala okršaj, on se muvao sa njih sto, ali sada juri Staniju, češka Pabla. Stefan Mihić se trudi da bude u prvom planu. Moram da kažem da je Marijana napravila haos. Ona je bukvalno zabila nož u leđa Maji kojoj je drugaica. Ona nije sačuvala ni Janjuša ni Cara, to je njena taktika. Ona sebi pravi teren za dolazak Maje da bi imala priču - rekla je ona.

