ŠOK PRIZNANJE JOVANE TOMIĆ MATORE: Imala sam s*ks s mnogim UDATIM pevačicama i to u WC klubova! A evo šta će uraditi posle ZADRUGE

Jovana Tomić Matora otkriva da je imala seks sa mnogim udatim pevačicama! Rijaliti zvezda je pred ulazak u "Zadrugu 5" otvorila dušu i ispričala sve o svom burnom ljubavnom životu i kako je sa muškaraca prešla na žene.

Matora kaže da se oduvek razlikovala od vršnjaka i da je često tukla one koje su je prozivali da je lezbijka i muškarača.

- Kao mala sam uvek volela da se bijem! Bila sam drugačija, stalno sam bila okružena muškarcima. Družila sam se sa prijateljima mog rođenog brata Zorana i brata od strica Nikole, za koga sam veoma vezana. Nikolini roditelji su rano preminuli, a on je ostao jedinac. Došao je kod nas u kuću i bukvalno smo postali nerazdvojni. Zoran, Nikola i ja smo kao jedno! Kod kuće sam bila mirna, ali na ulici sam volela da bijem sve oko sebe. U trećem razredu osnovne škole sam počela da treniram tekvondo. To me je držalo čak 12 godina. Bila sam baš uspešna i svi su mislili da ću ceo život to raditi. Međutim, prošla me je ta ljubav, uzela sam dosta medalja i odustala od toga - započinje svoju životnu priču Matora i dodaje da je već u osnovnoj školi počela da se oblači kao dečak: - Od osmog razreda, pa sve do treće godine srednje škole bila sam hiphoperka. Imala sam kratko ošišanu kosu, spuštene pantalone, duboke patike... Sve na meni je visilo. Kada god je trebalo da idem u kupovinu sa bratom, njega je bio blam da stoji pored mene. Postojao je jedan štand na sajmu gde sam kupovala muške stvari za hiphopere. Baš nikad nisam nosila roze majicu, suknjice, šljokice i sve ostalo što vole devojčice.

Jovana priča da je još u školskim danima dobila nadimke Muškarača i Lezbijka iako tada još nije bila svesna da li voli žene ili muškarce. Međutim, nikad nikom nije dozvoljavala da je vređa, pa je sve rešavala batinama:

- Zvali su me Muškarača i Lezbijka. Nikad nisam patila zbog toga jer sam znala kako da se obračunam sa njima. Imala sam svoj krug ljudi u školi koji su zajedno sa mnom tukli te osobe koje su me zadirkivale. Sačekali bismo ih iza ćoška, pa bi svako dobio nekoliko šamara. To sam radila i u osnovnoj i u srednjoj. Ako mi neko dobaci, zna se šta ga čeka! Tokom cele osnovne škole bila sam odličan učenik, malo mi je falilo do Vukove diplome. A to malo je jedinica iz vladanja! Uvek sam se družila sa problematičnim dečacima, tukla po školi, crtala grafite, bežala sa časova... Radila sam sve što jedan odličan đak ne sme i uvek sam ja bila ta koja je maltretirala decu u školi.

Matora je u srednjoj školi upoznala Boru Santanu, sa kojim je bila cimerka i u "Zadruzi".

- U Železniku u srednjoj sam bila glavna faca sa još jednim drugarom koji je bio vođa navijača, pa smo tako zajedno pravili razne gluposti. Bora Santana je išao sa mnom u školu i bili smo prijatelji. On nije odrastao kao sva druga deca... Nije imao ni za hranu. Više je bio gladan nego sit, pa smo mu drugar i ja kupovali hranu i sok. Bora je morao da nas sluša i stalno nam je pevao. Ma on je bio i ostao car! Mislila sam da ćemo biti prijatelji i u rijalitiju, ali on je gledao jedno vreme samo svoje dupe i izmišljao da me niko iz Železnika ne voli i da me se rođeni otac stidi! Sada sam sve to zaboravila i oprostila mu.

Prvo je volela muškarce

Jovana priča da je prvo seksualno iskustvo imala sa muškarcem! Čak je i njen prvi poljubac bio sa najpopularnijim momkom u njenom kraju.

- Baš dok sam bila u fazi hip-hopa, našla sam prvog momka. Bili smo u sedmom razredu. Svideo mi se jer se oblačio kao ja i bavio se istim sportom. To mi je bila kao neka prva veza. Niko nije mogao da veruje da smo u vezi jer je on bio najveći frajer u školi. Sve devojke su bile ljubomorne - kaže Matora i dodaje da se zbog dečka tukla da devojkama:

- Mojim školskim drugaricama nije bilo jasno kako da taj dečko bude sa nekom muškaračom, pa su mi pisale na klupi preteće poruke da će me prebiti zbog njega. Jednog dana sam sačekala posle časova jednu devojku koja mi je to pisala. Nastao je haos, svi su se okupili da vide ko će dobiti batine. Imala sam sreću da su svi dečaci bili na mojoj strani i pomogli su mi da pretučem tu devojku. Naravno, odmah sam završila kod direktorke. Inače, ta devojka nije bila jedina koju sam pretukla!

Veza sa tim drugarom nije potrajala, pa je prvi seks imala je sa drugim dečkom Nikolom, i to na moru. S njim je, kaže, doživela najveći blam u životu.

- Jao, prvi se*s mi je bio sa muškarcem i to mi je sada mnogo smešno. Moja prva ljubav je jedan Nikola... Sve je počelo tako što mi je drugar rekao da mu je došao sestrić iz Kanade i pitao me da ga vodim na neki splav, a ja sam povela i drugarice. Nikola je bio tada presladak, završio je pilotsku školu, sav je bio skockan... Celu noć na splavu je pričao sa mnom, a ja sam bila u fazonu da prestane da me smara jer hoću da pijem. U jednom trenutku mi se išlo u toalet i pošto je bila gužva, krenula sam preko separea i upala sam u reku. To je bio haos, napolju je padala kiša, sve mutno, struja nosi... Da odmah pored nije bio još jedan splav, završila bih ko zna gde. Izvukli su me nekako napolje posle deset minuta kukanja u vodi. Živ blam me pojeo. Sednem i odmah naručim dve tekile, dve votke i dva viskija samo da zaboravim šta se desilo. Priđe mi Nikola, koji baš malo priča srpski i pita me: ''Hoćeš malo vode''? Ja pomislim: "Dečko, popila sam pola Save i one žabokrečine oko splava." Iskuliram ja njega, ali on mi opet priđe i tako mokru me poljubi u usta. Bila sam u šoku, a on mi kaže da mu se sviđam. Malo smo se ljubili dok nismo krenuli kući. Uzeo mi je broj telefona i odmah sutradan me zvao da se vidimo. Ja mu kažem da idem na more sa osam drugarica za nekoliko sati i da nemam kad. Međutim, kaže mi da ide i on! Nisam mu verovala, mislila sam da se šali, ali on se ipak spakovao. Krenuli smo i on se od mene nije odvajao. Tad sam shvatila da se stvarno zaljubio u mene, a i ja pomalo u njega. Na moru se desio prvi se*s. Posle toga bili smo još malo u vezi.

Nakon kraha ljubavi sa Nikolom, koji se ubrzo vratio u Kanadu, Matora je imala se*s na jedno veče sa dečkom čije ime ne zna.

- Posle Nikole imala sam još nekoliko muškaraca u životu. Imala sam čak i seks na jedno veče, ni ime tom liku ne znam ni dan-danas. To je bilo tokom srednje škole, organizovala sam žurku sa drugarom u nekom kafiću. Pojavio se dečko koji mi je odmah skrenuo pažnju. Ja sva muškobanjasta, drugačija od svih devojaka kladim se sa drugom da ću smuvati tog dečka. Skupim hrabrost i priđem mu. Šapnula sam mu da mi se dopada i pitam ga da li smem da ga poljubim. Odmah me je oduvao i ja sam se smorila. Kada sam krenula kući, rekao mi je da sam slatka i da je trebalo da me pusti da ga poljubim. E tada sam dobila zeleno svetlo i rekla sam mu: "Da si me pustio da te poljubim, zaboravio bi kako izgledam koliko bi ti se svidelo." Odmah smo počeli da se ljubimo i nakon pola sata bili smo kod njega u krevetu. Jutro nakon tog seksa samo sam izletela iz njegovog stana. Shvatila sam da dečku ni ime ne znam... Ni broj telefona nisam uzela - priseća se Matora i dodaje da su joj se putevi sa tim dečkom ipak ukrstili ponovo:

- Posle nekoliko godina bila sam na žurci kod prijatelja i vidim jednog slatkog dečka koji me sve vreme gleda i smeje se. Priđe on meni sa pričom: "Zar me se ne sećaš? Je l' sam bio toliko loš?" Kažem mu da nemam pojma ko je, okrenem se i odem. Kad sam shvatila da je to on, živ blam me pojeo. Krivo mi je što nismo nastavili kontakt, mogli smo bar prijatelji da budemo.

Bila sa nimfomankom

Posle nekoliko muškaraca prvo iskustvo sa ženom imala je u toaletu noćnog kluba. Sa ženama sam na početku eksperimentisala. Prvi put desio se u toaletu jednog kluba. Upoznam devojku, krenemo da se ljubimo i u kabini kreće akcija, mazimo se, ližemo... Ma bilo je vrh, ali sam bila ipak baš uplašena. Nisam znala šta da radim, da li da prestanem, a dopada mi se. Ako nastavim, da li ću se kajati, baš sam bila zbunjena... Na kraju je ispalo sve super. Nisam ni slutila da će mi se dopasti i da ću se zaljubiti u tu devojku, ali ona me posle nekoliko meseci ostavila i ako me povredila. Baš sam patila...

Jovana je nakon te veze počela da menja devojke svaki dan. Kaže da su je posebno privlačile strejt devojke.

Postala sam jača i dominantnija i u seksu i u životu. Uvek sam se ložila na strejt devojke, jer su mi bile izazov. Eto, drugačija sam, a opet uspem da smuvam koga hoću, za razliku od nekih frajera koji su bezuspešno pokušavali da zavedu te iste devojke. Dešavalo se da devojke menjam svaki dan, a seks sam upražnjavala gde stignem - u klubu, autu, na ulici... Sa jednom devojkom, koja je bila ninfomanka, po ceo dan i noć sam imala seks.

Matora je otkrila da je bila i sa mnogim pevačicama!

- Tu su bile i pevačice, ne mogu ti reći koje, ali bilo ih je dosta. Neke su bile i udate, ali zaklela sam se da nikad neću otkriti njihova imena. Sa nekima sam imala seks i posle njihovog nastupa u toaletu kluba gde su pevale. Znala sam i da se potučem sa devojkom! Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, a ona je tvrdila da je on gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom. Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Ja sam svađalica, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom.

Sećaš li se, Sanja...

Najveća ljubav joj se desila u „Zadruzi", i to sa Sanjom Stanković.

- Sanju sam upoznala u Zadruzi” i odmah mi se svidela. Ona je posebna... Na Sanji sam najviše volela njen mladež. Ima "dole" jedan mladež, koji obožavam, a ima i dobre grudi. Volim jake i velike grudi, to me loži. Ja imam dosta tetovaža, ali jedna je najzanimljivija. Tetovirala sam Sanjin polni organ! Moram da kažem da je u toj našoj vezi Sanja bila muškarac. Svi misle da ja dominiram, ali Sanja objašnjava neke stvari u seksu. Sve ono što sam ja nekad radila devojkama Sanja je radila meni. Ali više nismo zajedno, niti ćemo ikad biti...

Rijaliti zvezda kaže da je odlu- čila da posle „Zadruge 5" posta- ne majka!

Rijaliti mi se smučio i zato posle „Zadruge 5” idem u penziju. Volela bih da se ostvarim kao majka. Ne želim da uskratim to ni svojim roditeljima ni sebi. Planiram da odem u banku sperme i da na taj način dobijem bebu. Dok sam bila sa Sanjom, imale smo iste planove, samo je ona trebalo da bude mama, a ja tata.

Luna se dobro ljubi Matora je imala aferu i sa Lunom Đogani. - Pre "Zadruge" sam se sa Lunom poljubila na splavu, pa smo to uradile i u prvoj sezoni rijalitija. Lepo se ljubi, ali ona voli muškarce. Drago mi je što je srećna sa Markom Miljkovićem. Njena majka Anabela je zbog tog našeg poljupca pričala da će da me "gepekuje"!

Volela bih da se udam

Jovana Tomić priželjkuje da se uda:

- Ako nađem ženu svog života, venčanje će biti intimno uz večeru i sa prijateljima. Jedna bi bila u venčanici, druga u odelu. Moraćemo da napravimo neku foru da nas zapamte, ipak to nije obično venčanje.

