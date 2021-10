JEZIVO! ISPLIVALE SLIKE MODRICA I PODLIVA NA TELU MALOLETNE ZADRUGARKE: Mensur nanosi Milici POVREDE, agresivan je, ŠOK detalji

Zadrugari su komentarisali odnos Mensura Ajdarpašića i maloletne Milice Veselinović, koji su izabrani za ovonedeljne potrčke.

Tom prilikom Dalila Dragojević iznela je šok detalje o njihovom odnosu, i otkrila da zadrugarka ima jezive modrice po telu.

- Milicino pravo lice sam videla kada sam čula klip da je mene komentarisala. A onda kada su novinari pitali da uporedi sebe sa Minom Vrbaški sam pokušala da je opravdam, međutim desio se njihov seksualni odnos, a tek je početak. Mi smo ovde prinuđeni da budemo svi zajedno i tu dolazi do svađa i sve ostalo. Milica mi je bila jako mutna. Ante se pojavio i rekao to za apartman i onda razmišljam. Ona njega ne poznaje a ulazi u odnos sa njim. Onda smo došli do s**sualnog odnosa. Meni to nije čudno jer je to njeno pravo. Mensur je izjavio da će on nju da čuva. Ti si nju lično izložio kritikama zbog s*ksa, a onda komentariše Viki i njeno igranje. - počela je Dalila.

- Desio se taj video klip gde je Milica rekla da je pratila nas na jutjubu i tako dalje, nisam je napala, nisam imala potrebu. Pitala sam je šta joj se svidelo u mojim videima, ona je rekla moje izlaganje, a nije joj se svidelo kada sam rekla svoje mišljenje o njoj. Ne sviđaju mi se te modrice koje se plave na njoj. Ona u njemu vidi agresiju. Smatram da je ona u ovoj vezi ugušena. To je to za nju, ja njoj želim sreću u rijalitiju. Što se tiče Mensura, on je ušao kao normalan momak, jako zabavan i ja sam bila tu za njega od početka. Njemu nisu zadrugari dozvolili da kaže svoje mišljenje, ja takve stvari neću zaboraviti. Dešava se konflikt kada ga njih deset napada. Dešava se to da on ulazi u odnos sa Minom, iz inata. On nije bio agresivao toliko u Zadruzi 3. A ovo sada je mnogo veće, on je ovde ušao pod jakim gasom. - nastavila je ona.

- To što se podmirio i čuva energiju, a onda kada izneseš svoje mišljenje on odmah preti, skače, pljuje, udara ispod stola, gurne rukom u prolazu i tako dalje. Sve je to lažno. Mensur neće opstati sa Milicom u vezi, on voli mnogo drugačije profile devojaka. Nije mi jasno ona kada on ustane i kaže da može da bude sa kim želi. Neko ko sa sedamnaest godina nema mišljenje, ne znam šta bi više rekla. On lako menja mišljenja, uhvatio je ovu malu koja ne zna gde je. Tako da nominujem Milicu - rekla je Dalila.

Nakon njenog izlaganja na društvenim mrežama pojavile su se jezive fotografije na kojima se vide modrice po rukama i vratu maloletne učesnice rijalitija.

Kako je Milica rekla, kada su je zadrugari opomeuli za rane po telu, saznali su da je Mensur u žaru "strasti" grize i stiska, što su mnogi osudili.

