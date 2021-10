BRAK NA PAUZI, A ON LAGAN: Zadrugari URNISALI Dejana zbog stava o DALILI i CARU: Laže da mu je svejedno, a ona se ZALJUBILA! VIDEO

Učesnici rijalitija "Zadruga 5" ostali su zatečeni stavom Dejana Dragojevića o ponašanju njegove supruge Dalile i Filipa Cara.

- Uglavnom uvek budem lagan. U "Zadruzi 3" je bilo drugačije ponašanje, tad sam bio fokusiran na Dalilu i Karića, a sad je nešto između nas. Svestan sam svojih kvaliteta, nema potrebe da se sikiram. Dajem joj lufta da se druži, to što se pik uhvatio za Filipa Cara, šta ja tu da radim. Narod neka sudi, a mi ćemo da živimo - rekao je Dejan.

- Mnoge stvari nisu jasne. Ja sam očekivao žustriji komentar zadrugara, ovo prvi put vidimo kod Dragojevića. Reakcija je bleda, nema jasne slike. Dejanu je stalo do braka, pokušava da to opstane, da se što manje svađa sa Dalilom. Da Dalila ima izduvni ventil, dao joj je slobodu. Jučerašnja izjava da Dalila daje pauzu u braku, to sam prvi put čuo. Možda to popravi njihovo stanje - ustao je Lepi Mića.

- Mi smo provodili 24 sata zajedno, u tom smislu pauza, da može malo više da se druži - dodao je Dragojević.

- Nije mi jasno šta se desilo pa su tek sad primetili da guše jedno drugo. Juče je slikovito objašnjeno. Stoji to da u svakom braku ima kriza i problema, ljudi se razvode. Ali su mi ovde stvari nejasne, odjednom se sve desilo. Nije svejedno kad Dalila kaže na teleziviji ono što je rekla na radiju... Dejan je u toaletu pokazao svoju reakciju, počeo da pravi nerede. Isto tako Dalila je emotivno pokazala svoje stanje. Nisu stvari dobre kad neko plače. Stvari su tek sad počele da se komplikuju. Čudi me to zašto su zadrugari zaćutali. Ja nisam sudije, ali blage su reakcije, pogotovo Dejanove - smatra pevač.

- Do pre nedelju dana smo imali da su oni nebitni komentatori, a sad se zavrtela priča. Sve je to krenulo jer Dejan i Dalila imaju savršen odnos. Dalila je dominantna, a on joj se predao. Desilo se par situacija koje su joj prenete i ona je, umesto da pravi haos, izabrala ove situacije, samo da Dejan vidi šta ona može. Onda je ona razgovarala sa Carem, to je sad otišlo... Ali meni se dopada što je ona stameno stala, što se ne pravda. A Dejan je rekao da voli to njeno ludilo. Ona svoju ljubomoru prekriva ovim što radi sa Carem, nju će proći to ludilo. Ovo je sve Dalilina ljubomora i ludilo. Super je zavrtela. Nije se zaljubila u Cara, ali su se zavozali tamo, a Caru je Dalila svakako izazov kao udata žena - dodala je Stanija Dobrojević.

- Ja sam ovde naučila da pričam ono što čujem i vidim. Šta Dalila oseća, to ona najbolje zna. Što se tiče pitanja za Dejana da li je lagan, ja sam mu rekla da meni izgleda kao da uopšte nije lagan. Mora da ima prirodne ljubomore, ja bih bila ljubomorna... Ono što on izgovara se ne poklapa sa onim kako se ponaša... Ono da ne priča sa njom, da joj ne priđe dok plače... Da sam na Dalilinom mestu, pitala bih Dejana: "Jesi ti ljubomoran?". Mislim da je narod u šoku - istakla je Sandra Rešić.

- Ja mislim da nije lagan, to se dokazalo juče. Ne može da kaže kako se oseća, jer bi se ovde dosta ljudi sladilo njegovom nesrećom. Ljudi gledaju gde će neko da napravi sr*nje, da bi mu se ukanalili još više. Nije mu svejedno, juče je stvaro prso, prekipelo mu je - dodao je Janjuš.

- Laganost je i Dejanov i Dalilin mehanizam odbrane. Vidim da Dejanu nije svejedno, ali da neće da prizna. Dalilu ko ne zna, skupo bi je platio. Dejan je prvi započeo ovo sa bubicom i nudlama, nema šta on kome da namešta bubicu. Posle je crtao "Tajnu večeru" sa Stanijom, kao oseća nešto, na crtežu će da iskaže svoje emocije. Ni njemu ne priliči ta sprdnja. Dalila radi to što je tražio, a da li su se rodile emocije... Viki je Caru i Dalili jutros nosila pitu, rekla mi je da su Car i ona pričali. Pričam sa Mikijem, pitam ga o čemu se radi, on mi kaže da se žena zaljubila. Ja ne bih bila toliko smirena, ali možda Dejan neće da pokaže stranu, ponosit je. Ali kad ponos dođe po svoje, tu ljubav kofere već pakuje. Ženu od jutros ne videh u kući, kao da ne voli ovde da dolazi. Ne prepoznajem ni Dejana ni Dalilu, ne znam šta se dešava. Ja smatram da ovo nije gluma. Ne bi Dejan lomio i plakao bez razloga, postoji veliki razlog, ali Dejan ne želi da se ponizi i drži do sebe - smatra Miljana Kulić.

Kurir.rs/S.M.

