BUKTI RAT! Car priznao da NEĆE VEZU s Majom, odmah je usledio njen brutalan odgovor, a evo šta mu je Marinkovićeva PORUČILA!

Filip Car u "Zadruzi" je javno priznao svoje emocije prema udatoj Dalili Dragojević, koju često pravi ljubomornom tako što pominje ime bivše devojke Maje Marinković.

Caru je postavljeno pitanje u vezi sa Dalilom, Majom i njegovim osećanjima, nakon čega je pojasnio da li i šta oseća prema Marinkovićevoj.

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče lemura, bio sam sa Majom i dan danas ne mogu da kažem da je ona moja duboka prošlost. Da uđe sada, voleo bih da porazgovaramo, da joj kažem sve. Ne bih želeo odnos, vezu ili nešto, nego samo da porazgovaramo i da joj objasnim sve kako se desilo - otvorio se sinoć Car.

Tim povodom oglasila se Maja Marinković koja je priznala da o pomirenju sa Filipom ni ne razmišlja.

- On je pokazao kakav je čovek ispao prema meni, mene on u ljubavnom smislu ne interesuje. Ja nisam necivilizovana osoba da nekoga ne saslušam, ali ne verujem da bi mene interesovalo to što on meni ima da kaže, jer je delima sve pokazao - zaključila je Maja.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Pink/M.M.

Bonus video:

04:51 MAJA MARINKOVIĆ OGOLILA DUŠU! Bolno progovorila o psihičkoj rastrojenosti i abortusu! OVAKVU JE NIKAD NISTE VIDELI