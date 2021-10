DEJANA DRAGOJEVIĆA SVE STEGLO, PA PROLIO SUZE ZBOG ŽENE I CARA: Krevet je bez Dalile kao zamrzivač, totalno sam RASTROJEN! (VIDEO)

Dejan Dragojević rasplakao se kada je pričao o svojoj ženi Dalili i njenom odnosu sa Filipom Carem.

Dragojevića su obuzele emocije, pa je sve vreme brisao suze dok je govorio o ženi, koju kako kaže - razume.

- Počeću od toga da je negde razumem a negde ne, najveća greška je što je dozvolila da se sve ovo priča i što nije branila ono što je trebalo. Naš život ovde i spolja su dva različita sveta, napolju smo imali neki moj ideal savršenog života. Budili smo se svaki dan u drugom gradu. Ne volim da je neko loše komentariše, a ja sam video samo da se smejala, ništa osim toga nisam video. Ne mogu da joj nađem manu, pretrpeli smo mnogo toga, nisam ja više od nje ništa dao, ja sam nosio a po njoj je pucalo. Ja nju vama ne mogu da objasnim i to me boli, kad je Dino ustao i rekao nešto danas za nju, došlo mi je za vrat da ga uhvatim. To mene tako, ne ogu, želudac mi se stisne. Znam šta je prošla i šta nam se sve izdešavalo. Kada smo otišli u Sarajevo, sve je počelo da se menja, ona se pokrenula, radila je reklame, radila u salonu, milijardu dobrih stvari se popjavilo. Onda uđem ovde i nastane zbrka. O d kad je otišla tamo ja sam kao siroče. Bez nje se osećam prazno i bez ikakvog smisla. Ja je puštam, neka joj to bude ventil, videćemo. Ja samo znam da je volim najviše na svetu i ona to zna. Ja gledam budućnost. Moguće da to nju sputava. Totalno sam rastrojen ne znam više ni šta pričam ni šta radim. Ja nju kad bi objašnjavao trebalo bi mi litar mastila - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Ne znam šta da kažem. Ne znam šta sad treba ovde da objašnjava i da se pravda. Takva je, u trenutku će da plače posle da se smeje. Ona ima oscilacije jer je takva i iskrena u svemu. Poenta priče je da kad si čist sebi to je najvažnije, a drugi mogu da napakuju. Da, ja mislim da je sto posto čista samo da je u emotivnom rastrojstvu i ne može da me gleda ovde u ovakvom izdanju. Moja nominacija je samo objašnjenje nje svima, ja neću joj nikada stati na put, podržaću sve da bude srećna. Ja sam tu da je branim i čuvam - nastavio je Dragojević.

- On je sklop Janjuša, Mikija i Tomovića. Previše agresije i dosta inteligencije. U stanju je da kaže sve a da ne uradi ništa. Mislim da je pokušaj hvatanja za ruke njegov mizeran, ona je naravno izvukla ruku. Znam da to nije profil njenog muškarca, mislim da može samo dobiti batine ukoliko ne ispoštuje nešto. Meni je on zaista zanimljiv. Smešan je kad popije to pivo kao da mu snaga naraste, kao da moć ulazi u njega kroz pivo - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Šta treba da čitam starac i more i pijem čaj? - dobacio je Car.

- Kada on priča sa Mikijem, manipulativno ga navodi da priča šta njemu odgovara. Nisam ljubomoran ali mi smeta. Teško je kada sam ja ljubomoran i ume da bude jako naporno. Vreme je najbolji pokazatelj, šta god da loše uradi ličiće na prethodnu sezonu. Takođe i se ne dopada što navaljuje da prizna nešto prema njemu što ne oseća. Zamislite prvu raspravu od njega, kako bi to igledalo da prebaci sve ono što je govorio za nju. Žene su čudna bića njimma ništa ne odgovara. To kad sam se ja oženio nema veze sa životom, ne znam šta sam trebao da preživim, da se drogiram, da navučem polnu bolest. Ne želim da pričam o intimnim odnosima jer ona je moja žena, imam utisak kao da je spuštam tom temom. Ni za čim ne žalim, uvek ću pokušati da nas izvučem iz svakakvih situacija jer je ona mene uvek izvlačila. Što se tiče Cara, mislim da sili mnogo toga. On se ne može promeniti takav je kakav jeste. Ne preporučujem ga nikome - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Neću vređati, ali moram reći, kao da slušam moju mama Milicu. Od svih učesnika u obe Zadruge, ovo je jedini momak koga ja ne mogu provaliti, ne mogu da procenim šta misli, šta oseća, šta želi. Najžalije mi je što sam u ovoj situaciji zbog sebe samog, a i zato što sam sa njim u ovome jer mi je bio simpatičan i drag. Ovakavi likovi su u legiji stranica, hladni a emotivni. Samo sam hteo sad da kažem šta mislim, glupo je da pričam sa strane. Šta god da mi kažeš ja ću ćutati jer nisam ispravan i jer sam se ja umešao. Rekao sam joj danas u izolaciji, iskreno, ona nikada neće naći ovakvog muškarca - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Naravno šaljem Cara u izolaciju, naravno, nema šta. Nju ne bih mogao nikako da pošaljem, ona mi fali, skoro dve nedelje bez nje, krevet kao zamrzivač - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.