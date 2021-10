MENSUR REKAO MILICI DA JE ISTA MINA VRBAŠKI: Maloletnica izgorela od BESA, a nije prvi put da je UPOREDIO bivšu i sadašnju (VIDEO)

MC Aleks i Milica Veselinović su se našle u pušionici, a Milica je otvorila dušu o svojim problemima.

Ona je ispričala šta joj leži na duši, a vezano je za njenog dečka Mensura Ajdarpašića.

foto: Printscreen

- Kako bi ti bilo da ti dečko kaže ista si kao Mina Vrbaški? - rekla je Milica, pa dodala:

- Budio me tako što me mazi, ja ne mogu da se razbudim tako. I on meni kaže ista sam kao ona, a puna soba, ja nisam htela da pravim scenu. Ja napravim kafu, izađem napolju i on kao: "Gde je meni kafa?", ja mu kažeš posle onih reči da ti skuvam kafu, i on mene uhvati za ruku. Šta ima on mene da upoređuje sa bivšom, a pogotovo sa njom? - ispričala je Milica.

foto: Printscreen

- Šta bi to značilo? - rekla je MC Aleks.

- Jednom kada sam stavila crveni karmin i pustila kosu on meni kaže da ga podsećam na nju, na šta to liči? - rekla je Milica.

Kurir.rs/K.Đ.