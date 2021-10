GADIŠ MI SE! PUCA LJUBAV MILICE I MENSURA: Maloletnica dobila napad BESA iz čista mira, pa se obrušila na dečka! (VIDEO)

Mnogi sumnjaju da Milica Veselinović nije potpuno iskrena prema Mensuru Ajdarpašiću, što ona potvrđuje iz dana u dan.

Naime, tokom večeri, dok su se zadrugari spremali za dremku i odmor, ona je večerala, pa dečku poručila da joj se gadi i da ne želi ni da ga vidi:

- Imala sam stvari koje je trebalo da pokupim. I zatvori ta vrata, da te ne gledam dok jedem, jer mi se gadiš - poručila mu je Milica.

Podsetimo, nedavno su isplivale informacije o tome da se Milica dopisivala sa Vladimirom Tomovićem, a ona je to tada i prokomentarisala:

- Nismo dugo pričali, počeo je od škole i stigao do perverzija. Prekinula sam poziv i zaspala. Ujutru sam videla njegove poruke, javio se opet ja sam mu odgovorila, a posle sam ga sinovala i to je to. Kada je video da ulazim na Zadrugu on je čestitao ja odgovorila i to je to - ispričala je Milica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.