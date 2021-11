ZA DALILU MORENO JA SAM IZMISLILA MORAL! Sanja ŽESTOKO odgovorila Dragojevićki, jedna drugoj brojale PARTNERE: Ti si PROSTITUTKA

Tokom sastanka vezanog za higijenu u Zadruzi, došlo je do žestokog sukoba između Dalile Dragojević i Sanje Grujić.

- Nemoj ti meni da naređuješ, da ne bih ja počela da pričam o tebi. Ne može ona tako sa mnom da razgovara, jedna Dalila Moreno - rekla je Sanja.

- Kakva god da sam, ja sam za tebe Dalila. Neće prljavuša da očisti. Kada budu prestale da džakovima za smeće peru zube umesto što se samo montiraju za emisije - rekla je Dalila.

- Nemoj ti da spominješ moju majku, poslednjii put ti kažem. Šta tebe briga ko se mene odrekao, prostitutko jedna, sa tim ustima od kobasica, a za to ćeš biti tužena. Vidimo ko stoji iza tebe, političari sa velikim penisima - rekla je Dalila.

- Nisam ja ti, ja imam svoje standarde - rekla je Sanja.

- Videli su ljudi da mirišeš gaće pre nego što ih oblačiš i da pereš zube džakom za smeće. Živi sa tim da si prostitutka, je*iga - dodala je Dalila.

- Reče mi jedna Dalila Moreno, ja sam za tebe izmislila moral. Ja imam ko se brine o meni, nemoj ni ti da vređaš mene, jer sam ja nečije dete. Ti ćeš da mi kažeš ko se vodi kući, a tebe je neko odveo kući, pa te rođeni suprug nije odveo kući. Pokazala si ko te je odveo kući - rekla je Sanja.

- Ne zanimaju me tvoje stvari, nemam šta da pričam, nakon što mi majku pominješ. Prostitutka jesi, nemoj da ti ja spominjem Kaleta, S i slično - besnela je Dalila.

- Mani me se, nemoj ja da pričam sa kim si ti bila. Znaš koliko te dugo znam, ti si bila prostitutka kad sam te upoznala. A Kale može da me spominje, on je moj prijatelj - uzvratila je Sanja.

- Prostitutka mi se nakačila na leđa! Ljudi su je videli kako njuši svoje gaće. Kače mi se na leđa, jer ih Filip nije iz*ebao! Dođe mi da mu sad kažem da ih sve izje*e, da se smire - nastavila je Dalila.

