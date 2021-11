ŠOK RASKRINKAVANJE! BIVŠI DALILIN DEČKO: 1.000 maraka je dnevno trošila na DROGU, bila je glavna u klubovima! Ali to nije NAJGORE

Bivši momak Dalile Dragojević, koji želi da ostane anoniman, otkriva za Super TV", da je Dragojevićeva bila poročna i da je znala u toku dana navodno da potroši i preko 1.000 maraka na drogu.

- Pre nekoliko godina smo nas dvoje bili u "šemi", jer to ne mogu da nazovem vezom. Oko tri meseca smo se viđali i znam kakva je to devojka i koliko je spremna na sve. Svaki dan je trošila preko 1.000 maraka na belo i dobro znam koju je drogu tada koristila. Bila je glavna za izlaske, i po klubovima se znalo ko je Dalila Mujić - započinje priču bivši dečko.

- Jednom prilikom smo zajedno bili u restoranu. Iako sam ja plaćao ceo ceh i bio tada u šemi sa njom, Dalili nije nimalo smetalo da muva frajere sa strane. Šta onda reći za takvu devojku? Svi njeni momci su je tukli. Koji god bio sa njom, bio je nasilan. Ona ne voli mlakonje kao što je Dejan. Njoj ne prija takva energija. Nasilna je i voli da momci, nažalost, budu takvi p rema njoj. Dalila je veliki ljubitelj nasilnih intimnih odnosa gde voli da je muškarci šamaraju, psuju nju i porodicu, nazivaju je pogrdno - otkriva šokanten detalje Dalinin bivši momak.

On napominje kako je nakon veze sa njim otišla u Švajcarsku da radi kao bebisiterka.

- Posle sam po gradu načuo da se bavila tamo najstarijim zanatom. U to vreme je imala dugačke nokte. Ko nju takvu može primiti da mu čuva dete? Ako bi se bar malo logika uključila, svi bi shvatili o čemu se tu radi. Ali to nije sve. Pre odlaska u Švajcarsku, živela je kod drugarice u Sarajevu kojoj je pokrala naočare i sat iz stana gde je spavala. Dalila je najveći ološ koji postoji i ja sam se uverio u to - tvrdi bivši dečko.

