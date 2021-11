ZADRUGARI DOVELI CARA DO LUDILA! Irma skočila na Filipa da bi odbranila DALILINU ČAST, on je zatvorio u pušionicu! OPŠTI HAOS

Filip Car odgovarao je na pitanja publike, nakon čega su se zadrugari obrušili na njega.

foto: Printscreen/Pink

- Zašto sada prebacuješ lopticu na Dejana kada znaš da Dalila nema osećaja za njega? Kriv si i stani iza toga - glasilo je pitanje.

- Ja ne moram ni da odgovorim, tako da eto...U tim momentima kad smo to uradili Maja i ja sada, Dalila tada nije imala empatije. Ja imam prema njoj, žao mi je. Neću da se mučim i neću da budem u nekom odnosu lošem. Maja je došla u pravo vreme, a ja se neću menjati, ali isto tako neću dozvoliti da me iko menja. Ja sam takav i tačka - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Pričaj konkretne stvari, lažeš...Reci kako jeste - ubacila se Dalila. Ti si rekao da ne želiš da se menjaš ni zbog koga, a što si pokušavao da promeniš Dalilu da se promeni zarad nekog mira - rekla je Ivana.

- Pa jel ona to ispoštovala? Nije, ja sam sa Majom 100% prirodan, mi rešavamo te stvari direktno i odmah - rekao je Car.

- Dalila samo ću ti reći da si inteligentna devojka i ne treba da se žališ jer si dozvolila da ti neko vređa inteligenciju

- Nemoj da se pereš, jer si bio mangup u odnosu sa mnom, budi i u odnosu sa Majom - ubacila se Dalila.

foto: Printscreen/Pink

Zabole me ku**ina za Dalilu, jel to hoćete da čujete? Ja nemam potrebu da se perem - rekao je Car.

- On koristi situaciju da bi se oprao kod Maje, pa opet koristi Dejana da se opere između njih dvoje. Shvatila sam da je on velika cava, da je sve uradio da bi ispao mangup i da bi mu muškarci aplaudirali, a ustvari je ispao budaletina iskompleksirana - rekla je Irma.

- Mene ti ne možeš da uvrediš više nego što jesi - rekla je Dalila. Dalila je trebala da posumnja na to onog trenutka kada ona nije htela da sedne sa Janjušem...Tada je on onda negde i sumnjao u to - rekao je Karić.

- Pi*ko jedna, dok ti je trebala bila ti je dobra -

- Šta je tebi, ku*vo luda? Sa tobom niko neće - rekao je Car.

- Pi*ko! Ovo ne rade muškarci. Povredio si nekog koga volim - nastavila je ona.

- Ne odgovara mi - dodao je Car.

- Nemaš ti ku*ac, tu je pi*ka - nastavila je ona.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem