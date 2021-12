MINA VRBAŠKI STIGLA U ŠIMANOVCE I ODMAH OSULA PO MAJI I CARU: Praviće me od blata, tek će biti PAKAO! (VIDEO)

Mina Vrbaški bila je gost rijalitija i komentarisala učešće Maje Marinković i Filipa Cara.

Ona kaže da je šokirana svim što je videla tokom rijalitija.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ja sam šokirana koliko je moje ime spomenuto tamo, a čak i nisam unutra - rekla je Mina na samom početku.

- Šokirana sam koliko me je Mensurove podrške podržale, govore mi da mi je sve oprošteno, čudno mi je, jer nekada nisam imala toliko pozitivnih komentara. Valjda sve to dođe na svoje, na kraju će me svi od blata praviti. Ne mogu nikoga da osudim, ali ja nikada nikoga nisam iskasapila, niti ga osakatila, to će do kraja rijalitija sad kod Maje i Cara da ide tako, u krug. Ljudima će to više i dosaditi - komentarisala je Mina.

foto: Printscreen/Pink TV

- Maja uspešno Caru vraća za sve što se dešavalo, nije to ništa novo. Maja je to radila i sa Janjušem, ko zna šta će se tu sve dešavati, mislim da će biti još šokantnije, ne znam šta je sledeće - prokomentarisala je Mina.

Kurir.rs/K.Đ.

