DAVIDOVA ISPOVEST NAKON SUSRETA S DEJANOM POSLE 5 GODINA: Molim se BOGU da je BATALI! Pomenuo MAGIJU i DALILINU MAJKU!

David Dragojević, komentarisao je ponašanje svog brata Dejana u rijalitiju "Zadruga 5".

foto: Printscreen/Pink

- Najradije bih kidnapovao Dejana, ne znam šta više da radim s njim. Jedino da ga upecam pecaljkom tamo i pobegnem s njim. Ne znam šta više radi, njegova reackije su mi nemoguće, kako ona njega gleda, kako mu prilazi... Slabo gledam, uglavnom se čujem sa mamom da mi kaže šta se dešava, ali vidim i ja sam neke scene. Dejan ustane da priča, Dalila ode u pušionicu, pali cigaretu, cilja ga pogledom, puši i gleda ga - on se izugbi totalno! Ja sam ga i pitao u poseti zašto to radi, zašto dozvoljava neke stvari, on kaže da ne zna i da ga nešto tišti u grudima, ne može uopšte da mi objasni. On gleda kroz mene! Ja ga, bre, poznajem, delili smo sobu 20 godina, brat mi je. Daje mu lažnu nadu, vraća ga na mulj. Oni nemaju gde da se vrate, nema gde da ode, ima da ode jedino kod mene, kod mame i tate, mi ga svi čekamo - priča srčano David, pa natavlja:

foto: Printscreen/Pink

- Nadam se i molim Boga da će uspeti da se otrgne iz svega toga, voleo bih da me pozove nekako i da mu pomognem... Upija sve on šta mu ja govorim, ali ne vredi. Izgubljen je u tom svetu, kako se kapija zatvorila za nama, on se ponovo vratio tom sunovratu. Pita za Tedija, mi ne znamo gde smo, kakav, bre, Tedi... Mene Dalila ne interesuje, devojka mi je nebitna, mene i moju porodicu zanima samo Dejan i šta će on da radi. Želim da batali sve, da izađe iz tog začaranog kruga, ali njemu kao da je mozak ispran. Neka drugi čekaju svoju decu, a ne njega, ja bih totalno drugačije postupio na njegovom mestu. Ali on je takav, stalno stavlja gard, mora da misli na sebe, ali on to nikad ne radi, stavi sebe na poslednje mesto. U redu, živeo je sa njom, pet godina nije malo, ali mora da se otrgne i otkači od nje i cele te priče - kaže Dragojević u emisiji "Amidži šou".

David je izrazio sumnju i da mu je brat omađijan, oslanjajući se na intervju Emine Mujić, gde je rekla da će se Dalila i Dejan pomiriti, što se dogodilo. Istakao je i da je u Zadruzi video brata drugi put za 5 godina.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 KORAĆEVA I DAVID PONOVO OČI U OČI! Nakon raskida PRVI PUT sedeli za istim stolom, a evo šta je Dragojević radio!