KUNEM VAM SE NA VELIKI PETAK, ON ME DIRAO DOLE: Miljana Kulić šokirala javnost kad je priznala PREVARU, Nenad samo spustio glavu

Miljana Kulić priznala je šta je radila sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom uprkos tome što joj je tu izabranik Nenad Macanović.

Na snimku koji je prikazan zadrugarima, Miljana Kulić na sve načine pokušava da zavede Lazara Čolića Zolu da imaju s*ks.

- Milane ja sam pala pod nečiji uticaj, kao što većina ljudi padne pod uticaj, ja sam uz nečiji nagovor to uradila, pala sam pod uticaj te osobe. Ja ne mogu da pričam o tome, gledaci nisu glupi shvatiće - rekla je Miljana.

- Ja to neću da komentarišem, njoj su ruke gore, a dole se kao nešto trese - rekao je Bebica.

- Ja ne mogu da budem surovo iskren, jer treba da izađem živ i zdrav odavde. Ja ne mogu da verujem do čega se ona dovela, zgadila mi se. Ja nisam očekivao da će to raditi. U ponedeljak kao gradimo normalan odnos, ona se ne može promenti, videli ste šta je radila u utorak. Ja se jesam promenio, ali bih morao još da sam ostao u odnosu sa njom. Vidite kako se ona bezobrano ponaša, ja ću za nju reći da on zna biti bezobrazna i zla. Nadala se da ćemo se pomiriti - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Ja sve hoću odmah, Miljana je ista ja, ona ne može da shvati, da ne može da ima sve odjednom - rekoa je voditelj.

- Ja ću sada da budem iskrena. Legla sam i u jednom momentu sam mu okrenula leđa i prispavalo mi se, a Zola mi je stavio prste u va*ginu. Ja sam tada mislila da oh noće da se pomirimo. Ja se kunem danas u Veliki petak da je on mene dirao dole - rekla je MIljana.

- I ja se kunem, da me je vatala i da mi je izdr*ala - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- On jedno dozvoljava, a neće da se ljubi. Za njega ja nisam devojka koju ljubi, ali sam devojka koja služi za one stvari. Ljubili smo se ispod pokrivača, a javno nije hteo - rekla je Miljana.

- Je l' ti njega voliš? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Više ne, vidi se da nisam više vesela, ali nisam srećna. Ja tada nisam želela da budem na žurki, htela sam u izolaciju. Mi smo se ljubili i u komibiju kada smo išli na Zadrugoviziju - rekao je Zola.

- Miljana ti si bila sa Bebicom u vezi tada, e ona te je prevarila - rekao je Zola.

- Ja ne želim to da komentarišem - rekao je Bebica.

- Njemu nije dobro - rekla je Mina.

Kurir.rs/K.Đ.

