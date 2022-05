RASKINULI DALILA I CAR! SAD JE STVARNO KRAJ! Dragojevićka donela odluku: Mi smo bolesni! Filip joj s knedlom u grlu poručio OVO!

Dalila Dragojević i Filip Car doneli su odluku da stave tačku na svoju vezu, pa su se rastali zagrljajem i rečima podrške.

- Ajde malo par dana... Hoćeš da mi namestiš krevet ili ću ja na svoju stranu? Bolje da par dana ne spavamo zajedno - govorio je Car.

- Nećemo da spavamo zajendo - rekla je Dalila.

- Bilo šta da ti treba, znaš da sam tu. Posveti se sebi i ja ću. Imam želju i potrebu za tobom, a kad kažeš da nisi srećna, ja te razumem. Ja se isto osećam, ali ne mogu to da kažem. Dobro razmisli ti, dobro ću i ja - dodao je Filip.

Inače, Filip Car je pokušavao je da nađe rešenje i smiri je, kako bi razgvoor priveli kraju.

- Nisam srećna, jer znam da nije uspelo nešto za šta sma se borila. Uložila sma se i borila da bude kako treba. Napadala sam i skakala, da bih i tebi dokazala da to nije nešto što me interesuje. Sve si bacio u vodi i razvalio me psihički i fizički. Kosa je krenula da mi opada, razbijala, sve i svašta. Trudila sam se da dolazim za stoi da ništa ne izgleda tako. Nisam neko koga vole da žale - pričala je ona.

- Kad kreneš tako da pričaš, uhvati me muka. Ja onda mislim da treba da se borim - rekao je Filip.

- Ne treba da se boriš. Ja kao ja nisam srećna. Napravila sam šta sam napravila, tolerisala, a smatram da moj karakter nije da toleripšem takve stvari. Napolju da se desila jedna uvreda, bio bi mrtav za mene. Ja ne bih ostala da živim u kuću sa bivšim mužem nakon razvoda, niti moj bivšu dečko koji ima devojka, moj bivši muž ima novu devojku. Ja živim sa svim se*s kombinacijama svog dečka, ne osećam se dobro. Ne može niko da mi kaže da smo srećni i slatki, mi smo bolesni. Ja biram da ne budem bolesna i da se oporavim od svega. Ja sam kroz suze ispustila žal za nečim što nije uspelo. Kad sam saznala za poljubac, plakala sam jer nije uspelo nešto u šta sam uložila trud, preveliku olog sam dala. Nije to samo da sam se razvela i ostavila muža. Pogled zajedničkih prijatelja, porodice, komšija, dolazak u mesto iz kojeg sam došla. Kako pogledati sve te ljudi u oči? Zanemarim, jer ja ne živim od tih ljudi. Moj otac koji me je ispratio iz kuće... Čovek mi kaže na govornici da je dva puta bio u hitnoj, a ja za svog oca tkao kažem. Nisu normalne stvari. Ja sam normalna devojka, ali uvek sam bila neko ko oprosti i pruža šanse, ali nisam prelazila preko prevare i ružnih reči. Ti si se prvi desio kojem sam opraštala - govorila je Dalila.

