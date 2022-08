OSMAKČIĆ ZAVRŠIO U KREVETU SA ZONJIĆEVOM?! Isplivala ŠOK PREPISKA, Marijana zapretila TUŽBOM, a Viktorija joj poručila samo JEDNO!

Marko Osmakčić nakon raskida sa Viktorijom Mitrović završio je navodno u krevetu sa bivšom zadrugarkom Marijanom Zonjić.

Naime, sada je isplivala prepiska navodno Osmakčića i Marijane u kojima ona priznaje da su imali vrelu akciju, te da joj je krivo što ju je prodao zbog Mitrovićeve.

- Ku*va je sutra u policiji, pa nek dokazuje za ku*vanje i nek se bori za dete! Za Leu Milano sam saznale sve šta su radile! Umesto da si demantovao ovo, ili bar stao iza mene, ti me prodaješ sitno zbog ove kurvetine! Šta sam ti ja? Ova sidašica je jedino htela da se sazna za nas. Šta si tražio sa mnom? Čemu ovo sve, al’ vidim voliš nju! - glasila je poruka Zonjićeve.

Tim povodom oglasila se i Marijana.

- Stvarno ne bih da komentarišem te osobe, sve šta imamo rešavamo na sudu, ja sam je tužila. Ne želim da joj dajem više prostora, nek se bavi svojim životom - poručila je Marijana.

Sa druge strane nije izostao ni Viktorijin komentar:

- Pa, sve šta ste videli u porukama je istina. Šta ja da dodajem, stvar je jasna. Devojka je jurila mog dečka, a šta se desilo, to on treba da kaže, a ne da ga moli da demantuje da su imali nešto. Jedva čekam da vidim tu tužbu, videla sam da je rekla da me je tužila, baš da vidim.

