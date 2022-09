UROŠ ĆETIĆ OCRNIO ANITU (19), PROVALIO JU JE NA KECA: Ona bi sa TATOM svašta radila, ali tata ne da! Imam oči na leđima, gleda me

Miki Đuričić je podsetio devojke da im roditelji gledaju rijaliti, te da treba da se pozabave svojim ponašanjem pred kamerama.

Uroš Ćertić nije štedeo Marka od komentara, pa je ponovo spomenuo njegovu bivšu devojku, Staniju Dobrojević, a mladoj Aniti poručio je da je ozbiljan taktičar.

- Ne mislim da je Marko meni neki konkurent, dobar je dečko, dobar je dečko i ima bogat vokabular. On je vozio Fiću, to je bila Stanija, Ana Korać je bila Ferari, ali nije došao do Lamba, koji je Tamara Đurić, koja je veliki zalogaj, najveći od svih. Ja ne mislim da taktizira, ali po mom mišljenju bi bio lud da se već opredelio za bilo koju od ovih devojaka. On nije klinac, ali ona jeste glinka. Anita nije prošla pored mene, a da me nije pogledala. Imam oči i na leđima. Ona bi sa tatom svašta radila, ali tata ne da. Odavno sam to prošao. Ja bih mu savetovao da promeni profil devojaka koje gleda, nikada nisam čuo ružnu reč za njega - pričao je Uroš.

- Što se tiče nje, nemam šta da zamerim, ima 19 godina, mi smo svašta radili sa toliko godina. Nju je majka radila u mladim godinama, imala je takav primer. Ona je želela da prošeta sa mnom, želela je da pričamo. Ona je dala drugarici prepiske, to je izdaja. Ponižavaš se i trčiš za njim. Meni si rekla da ćeš ga šutnuti, ukoliko uđe njegova bivša. Ona je pokazala da je on njena taktika. Jako si loše počela rijaliti, izdala si ga. Šaljem Anitu u izolaziju, neka razmisli o svemu. Sve je lažno kod tebe - rekao je Uroš.

