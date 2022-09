PROCURIO TAJNI PLAN ZADRUGE 6: ŠOK dvojac ulazi u Belu kuću, udruženim snagama krenuće da unište ovu takmičarku?! BIĆE BELAJA!

Iako se najveći broj zadrugara već uselio na imanje, oni najopasniji igrači, još nisu ušli! Osim Miljane Kulić, čiji se ulazak očekuje i najavljen je za kasnije, ugovor za učešće u šestoj sezoni potpisali su najkontroverzniji učesnici rijalitija, Marko Janjušević i Filip Car. Oni će za vrtoglavi honorar koji su dogovorili morati da urade dosta toga, a pre svega da zagorčaju boravak u kući devojci sa kojom su obojica bili u emotivnoj vezi, Maji Marinković.

- Janjuš kao najveća Majina ljubav će imati zadatak da je emotivno pomeri, da se vrzma oko nje i ponovo pokuša da je osvoji, te da je odvoji od Uroša Certića s kojim samo što nije ušla u vezu. S druge strane, Car će pokušati da je izbaci iz takta, te da sve učini kako bi je diskvalifikovao iz rijalitija - ispričao je izvor za Rijaliti plus.

Kako je još rekao, obojica su prihvatili ovu ponudu bez razmišljanja jer, osim što će se novčano okoristiti, moći će da joj se osvete za sve što im je učinila u prošlosti.

- Maja je Janjuša razvela, a ta veza nije ga koštala samo braka već i reputacije i honorara, ali ga je i emotivno razorila jer ju je voleo. Sa druge strane, Cara je fizički povredila više puta, često je tim scenama svedočila i policija, tako da je i on više nego raspoložen za poravnanje računa sa starletom - ispričao je dobro obavešteni izvor. Prema informacijama, njihov se ulazak očekuje do Nove godine, a do tada bi Majina veza sa Ćertićem trebalo da se razbukta, čime će i njihov boravak biti zanimljiviji.

Inkasiraće na desetine hiljada evra Kako je Rijaliti plus saznao, Car i Janjuš će ovim ugovorom profitirati najviše dosad jer su se, osim što će imati nimalo lak zadatak, obojica već izgradili kao učesnici ovog TV formata čime im je cena vrtoglavo skočila. Postavili su i neke svoje uslove, koje je produkcija prihvatila.

