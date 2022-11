AU! MILICA VESELINOVIĆ SLALA PORUKE MENSUROVOM BRATU! Ajdarpašiću pukao film, pa raskrinkao bivšu: Spremna je da se PONIZI!

Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić bio je jedan od gostiju voditeljke Dušice Jakovljević u sinoćnjoj emisiji "Prva bračna noć i izbacivanje".

Ajdarpašić je komentarisao sve aktuelne teme, a u jednom trenutku je otkrio i da je njegova bivša devojka Milica Veselinović pisala poruke njegovom rođenom bratu Ardijanu.

Ovim povodom, Mensur se oglasio i rekao sledeće:

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam igrom slučaja to saznao, brat je na to i zaboravio. Uslikao je to i pokazao mi je u jednom periodu, bio u nekim obavezama i u toj poruci je pisalo: "Izvini molim te, ja bih samo da ti se izvinim, da ti kažem da mi je žao zbog svega što sam izgovorila za tebe u lošem kontekstu, volela bih da ovo ostane između nas i da ti se izvinim lično". Insistirala je u više navrata, poruke na bombice i to, da se vide. Nije bilo kao: "Hajde da se vidimo", ali kao da se lično izvini. On je to meni odmah preneo. Čovek je izneverovao, i ja i on. Bilo nam je čudno dokle su sve spremne da idu devojke koje su željne medija, slave, popularnosti, naslova, ne biraju sredstava, a ni način - ispričao je Mensur.

foto: Printscreen

Mnoge je šokiralo Miličino ponašanje nakon jučerašnje svadbe. Veselinovićeva je počela da spopada Marka Markovića i moli ga za drugu šansu, a kad ju je on više puta odbio, na silu je pokušala da ga odvuče u svoj krevet. Ajdarpašić je priznao da ga je ovo zgrozilo.

- Ja sam bio rekao još prošle sezone, da nema mene, mnogo bi se stvari drugačije dešavalo. Ja sam to predvideo, predosetio, ja znam to da prepoznam. Strašno je da devojke nemaju dostojanstva, da ne drže do sebe. Da je to prisutno u njihovim životima, život im gubi smisao u svakom smislu. Nemaju granicu u svojim glupostima. Spremne su da se ponize. Muško je muško, žensko je žensko, treba da drži do sebe, da je dostojanstvena, da je moralna dovoljno. Ne mora da bude Devica Marija, ali da to opet bude devojka. Zgrožavam se svakog dana. Srećom pa ne gledam generalno, ali mi ljudi svakodnevno šalju, ne samo njene snimke, nego snimke mnogih učesnica. Ne mogu da verujem kakve su to osobe... Neverovatno, nesvakidašnje - istakao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Mensur je više puta tokom "Zadruge 5" isticao da bi publika upoznala njeno pravo lice da njih dvoje nisu bili u vezi.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:43 Mensur uživa za sve pare