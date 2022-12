ALEKS KONAČNO PRIZNALA ŠTA OSEĆA PREMA CARU: Pipao me je, rodiće se nešto... Nikolićeva ZABORAVILA na Dejana, ne može da IZDRŽI!

Aleksandra Nikolić tražila je mišljenje Zvezdanu Slavniću o Filipu Caru.

- On u životu ne može biti u ozbiljnoj vezi, upala sam u teorije da se dogovorio sa bivšom devojkom - rekla je Aleks.

- To su teorije zavere - dodao je Zvezdan.

- Ja sam paranoja, ne vidim to sa njegove strane. Zaklao mi se da nema nikakav cilj. Svesna sam da trenutno nema gorih - rekla je Aleks.

- Da se Milica postavila drugačije ne bi bilo ovoga - dodao je Zvezdan.

- On je prvu noć došao kod mene za ruletom, davao mi je žetone i pipao me je - otkrila je Aleks.

- Ti sve to kapiraš, a i dalje to nastavljaš. Odavde (srce) kad ide to ti je - rekao je Zvezdan.

- Moraš da se opredeliš - rekao je Zvezdan.

- Ne mogu - rekla je Aleks.

- Zato ti jeste zbun u glavi. Ne znaš šta je napolju, da znaš možda bi se opustila - dodao je Zvezdan.

- Ovo mi se u životu nije desilo. Čavrljali smo jutros do 9, 10 - kazala je Aleks.

- Zaključka nema? - upitao je Zvezdan.

- Pa nema. Ne znam šta da mislim više, budi me on, idem levo desno. A prva misao mi je kako da odem kući, neispravna sam. Družim se sa čovekom sa kojim se družim, a prija mi. Ne možemo da budemo prijatelji, rodiće se nešto između nas. A sa njim čovek ne može imati ozbiljnu vezu -rekla je Aleks.

