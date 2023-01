"UMESTO DA GA JE OSTAVILA, ONA JE LEGLA PORED NJEGA" Taki slomljen zbog Majinog ponižavanja, ništa ne krivi Cara

Nakon što su tokom žestoke svađe Maja i Filip uputili najgnusnije uvrede jedno drugom, oglasio se Majin otac Radomir Taki Marinković.

foto: Pribntscreen

- Maja me je oterala u ludake. Uništila mi je život svojim postupcima. Car joj je poželeo smrt deke, mog oca koji ima 83. godine i nalazi se u bolnici. Ona je umesto da ga ostavi, legla pored njega. Ne mogu to da razumem. Vređao je mene, govorio joj najgnusnije uvrede sa porodicu, a ona nastavlja sa njim. Nije mi on kriv već ona. Tužan sam i razočaran - rekao je Taki.

