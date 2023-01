ANA DOBIJALA PRETNJE SMRĆU! Ćurčićeva prolazila PAKAO zbog Zvezdana, reagovala policija! ŽIVELA U STRAHU

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga zadrugara Zvezdana Slavnića, prolazila je kroz pravi pakao dok je on flertovao sa starletom Aleksandrom Nikolić. Ana, koja je pre nekoliko dana ušla u rijaliti "Zadruga 6" kako bi se suočila sa Zvezdanom i devojkom sa kojom ju je javno prevario Anđelom Đuričić, u decembru prošle godine suočavala se sa pretnjama, zbog čega se obratila policiji.

Naime, fanovi Aleksandre i Dejana danima su nad Anom vršili sajber nasilje i pretili joj smrću.

- Prinuđena je da zaštiti porodicu. Uznemirena je i uplašena. Odmah je sve zabeležila i poslala policiji. Veruje da će se otkriti ko stoji iza svega toga - pričao je tada dobro obavešteni izvor.

Zvezdanov otac, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić je potvrdio ova saznanja i otkrio još uznemirujućih detalja.

- Ucenili su je fanovi da će im ubiti decu i da mora javno da kaže da se razvodi. Ona je sve prijavila nadležnim organima jer je bila u strahu. Ti fanovi, osim poklona u raznim vidovima, kao što je rekla Aleksandra u "Zadruzi", davali su joj i novac. Na pitanje voditelja "Zadruge" koje su to količine novca koje su dobijali, Aleks je rekla nekoliko hiljada evra za neka njihova egzotična putovanja. Zaista je čudno da su Dejan i ona to prihvatili. To samo govori koliko je bolestan fanatizam - govorio je sportski as.

- Ovo što se dešava Ani nije redak slučaj. To je doživeo i voditelj Milan Milošević, pa se ispostavilo da je poruke pisalo dete od 13 godina. Poznajući Zvezdanovu srčanost, mislim da ga ni tenk ne bi zaustavio da zna za ove pretnje, odmah bi napustio "Zadrugu". Sve ovo nije prijatno za moju snajku, krivo mi je što mi nije odmah rekla da je posavetujem šta da uradi i koliko je moguće da je opustim, jer su to prazne pretnje. Mada, lako je to reći onome kome nisu pretili - rekao je ranije Slavnić.

