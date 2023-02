ZVEZDANOVA MAJKA SE NAGUTALA LEKOVA?! Lekari joj se bore za život, 3 PUTA uzela istu terapiju

Majci Zvezdana Slavnića Slavici naglo se pogoršalo stanje, pa je pre nekoliko nedelja hitno izvedena iz doma za stare i smeštena u jednu ustanovu gde lekari čine sve što je u njihovoj moći da je spasu pošto je ubija demencija. Njoj se naglo slošilo, a psihičko stanje joj je potpuno narušeno zbog Zvezdanovog ponašanja u "Zadruzi".

Naime, kako dalje saznajemo, Slavica je pre doma za stare bila u stanu doskorašnje snajke Ane Ćurčić na Novom Beogradu. Ona je tu povremeno boravila kad bi izašla na vikend ili kad bi poželela da bude sa svojima.

Međutim, kad se Slavici stanje znatno pogoršalo, u konsultaciji s lekarima odlučeno je da njoj treba 24-časovni nadzor i da moraju iz doma da je hospitalizuju zbog lošeg psihičkog stanja i postupaka njenog sina u rijalitiju.

- Slavica je mnogo loše, žena je skroz nestabilna. Demencija je u poslednje vreme baš uzela maha. Ona nekada nekoliko puta uradi ili kaže istu stvar. Ono što je bilo veoma zabrinjavajuće jeste činjenica da je Slavica nekoliko puta uzimala šaku lekova i pila, ne znajući koji lek uzima. Tako je jedan dan istu terapiju popila tri puta iako je ista propisana samo jednom dnevno. Situacija je tada bila alarmantna, budući da su to sve jaki lekovi i da je mogla da plati glavom - kaže izvor blizak Slavnićima, koji je želeo da ostane anoniman, pa dalje otkriva da Slavica za svoju bolest krivi bivšeg muža Moku Slavnića, ali i sina Zvezdana, koji joj je mnoge strahote priredio u životu:

- Ona je mnogo prijatna kada je svesna s kim priča, veliki je borac, ali je život nije mazio. Nekada ne zna ko je ko, pa svašta tako priča, nepovezano. Često je govorila da za svoju propast krivi Moku i Zvezdana. Istina je da je razvod od Moke mnogo uticao na njeno zdravlje, ali isto tako i njegovo ponašanje, budući da je bio baš loš prema njoj i da je nikada nije štedeo na rečima. Kasnije, kada je Zvezdan ubio Olivera Jovanovića, to ju je dokusurilo, kao i njegovo agresivno i bahato ponašanje.

Zvezdan, kako dalje saznajemo, umeo je da bude i bezobrazan prema majci, koja je nekoliko puta prisustvovala Aninim i njegovim žučnim raspravama, te je uvek snajku spasavala i branila od agresivnog sina.

- Ana obožava Slavicu i zaista se prema joj odnosi kao da joj je ćerka. Ona je čuvala i kod nje je u stanu bila kada je tražila da napusti dom za stare. To je bilo u avgustu prošle godine, a Zvezdan je ubrzo ušao u rijaliti i ona je brinula o njoj. Plaćala joj je dom 48.000 dinara, a kada ju je Slavnić prevario s Anđelom, prestala je da plaća, pa mu se sad to odbija od honorara. Slavica je uvek stajala na snajkinu stranu, te pred njom nikada nije dozvolila da Zvezdan udari Ćurčićku iako je bilo i takvih situacija, to jest, njen sin je pokušavao i to pred njom - kaže izvor i objašnjava da je Zvezdan pokidao živce majci, te da je žena zbog njega milion puta bila u ozbiljnim problemima.

- Jadna Slavica je preživela pakao pored takvog sina. Stalno joj je pravio probleme i uzimao pare. Hiljadu puta nije znala gde je i da li je živ. Bio je strašno problematičan, što je nju, kao majku, mnogo bolelo. Stalno mu je prebacivala da se zbog njega razbolela, ali on je uvek terao po svom, kao što i danas radi.

Podsećamo da se Moka oženio Slavicom kada je bio na vrhuncu karijere. Njihov brak je trajao 15 godina i imaju sina Zvezdana. Taj brak se neslavno završio i Moka ne krije da nije u dobrim odnosima s bivšom, te je u više navrata baš nju krivio za to što im je sin bio robijaš i što je postao problematičan.

