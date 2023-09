MAJKA NENADA MACANOVIĆA ODLUČILA DA PUSTI JEZIK Progovorila o vezi Miljane i Bebice, rešila da ih potpuno RASKRINKA, sada je jasno

Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić već mesecima unazad ne prestaju da intrigiraju javnost i svakodnevno iznose "prljav veš".

Tim povodom se sada oglasila Nenadova majka Slavnica koja je na samom početku otkrila da li su tačne Miljanine optužbe da Nenad ima zabranu prilaska bivšoj ženi.

- To što Miljana priča su čiste budalaštine, da Nenad ima zabranu prilaska svojoj bivšoj ženi ili deci. To su sve notorne laži, slušam je šta sve izgovara. Pa, Nenad je i letos pokazivao Đedoviću slike i snimke, kako je sa decom, kako voze kvadove i ostalo - poručila je Slavica, a onda je otkrila da li se Nenada odrekao otac i izbacio ga iz kuće.

foto: Printscreen

- Nije istina da se Nenada odrekao otac, to je još jedna u nizu laži Miljane Kulić. Nego, mi, kao njegovi roditelji, nismo bili saglasni sa njegovom vezom sa Miljanom, nismo želeli da bude sa takvom osobom. On je uvek mogao da dođe svojoj kući, ali mi nismo želeli da dovodi nju... Zato on nije dolazio, jer nije želeo zbog nje, a ne zato što mu je neko zabranio ili ga se odrekao, taman posla. I Miljana laže da smo se nas dve čule, ja se s njom nikad u životu nisam čula, osim kada je bila u bolnici, kada sam zvala Nenada, a ona se javila na njegov telefon. Tada mi je obećavala da će se njih dvoje promeniti, unormaliti, da će sve biti kako treba, a ja sam joj samo poručila:“Ti imaš svoje dete i bori se za njega, ostalo je sve nebitno“, to je ceo moj razgovor sa njom - otkrila je Slavica.

I za sam kraj otkrila je da li joj je drago što je Bebica zauvek raskrstio sa Kulićima.

foto: Printscreen

- Drago mi je što se Nenad otarasio Kulića konačno, kome ne bi bilo drago?! Slušajte, ja imam žensko dete, svaka čast svima i ne želim nikoga da vređam ili omalovažavam, ali... Ja bih volela da vidim jednog roditelja, samo jednog, koji bi voleo da mu sin bude sa osobom kao što je Miljana Kulić? I slušam je šta sve priča o nama i kakve laži iznosi, ali postoji rešenje i za to - dodala je Slavica.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

10:25 STARS-EP127