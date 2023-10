OGLASIO SE LJUBOMIR: Milenu Kačavendu nikada nisam upoznao, a kamoli bio njen verenik

U domaćim medijima pojavila se informacija da je navodni bivši verenik Milene Kačavende, za kojeg je pričala da je umro, zapravo bivši partner Milice Dabović, sa kojim ima sina Stefana.

Naime, prvo je do medija došla informacija da je on živ i zdrav, kao i da je reč o bivšem partneru nekadašnje košarkašice Milice Dabović. Bivša reprezentativka je to potvrdila, ističući da sa njim ima dete, ali da je kontakt sa njim prekinula odavno zbog njegovih, kako je istakla, laži, manipulacija i prevara, na koje ne može da veruje da je pala i Milena.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: ‘Tata, tata’. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - izjavila je ranije košarkašica.

- Stefanov otac se zove Ljubomir, iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Milica.

Našoj redakciji se javio izvesni Ljubomir koji oštro demantuje da je upoznao Milenu Kačavendu.

"Želim da demantujem da sam ikada u životu upoznao Milenu Kačavendu a kamoli bio njen verenik. Da to nisma ja su demantovali i Jasmina Skender kao i Ana Ćurčić", poručio je Ljubomir.

kurir.rs/pink/blic

