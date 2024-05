Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić otvorio 4. „Žednički višeboj“ u Novom Žedniku

Novi Žednik, naselje nadomak Subotice koje su pre nešto malo više od jednog veka podigli Srbi iz Like, Crne Gore, Hercegovine, Bosne i Dalmacije, danas je bio u znaku „Žedničkog višeboja“, jednodnevne manifestacije koju – čuvajući i negujući sećanje na nekadašnji naziv i dobrovoljačke tradicije ovog sela – na terenima novožedničkog Fudbalskog kluba „Preporod“ veoma uspešno organizuje Udruženje građana „Đeneral Hadžićevo“, iz Novog Žednika. Današnji, četvrti po redu „Žednički višeboj“ svečano je proglasio otvorenim gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, istakao kako mu neke od najlepših osećaja stvaraju upravo slike kakve vidi ovde – da se uz veliko angažovanje mladih čuva tradicija.

„Zato i odmah čestitam Udruženju građana ’Đeneral Hadžićevo’ koji stoje iza organizacije i ovog, četvrtog ’Žedničkog višeboja’, prelepe manifestacije koja neguje tradicionalne sportske discipline, podstiče zajedništvo, jača kolektivni duh i promoviše zdravo, viteško nadmetanje. Srce mi je prepuno, jer su upravo ti mladi ljudi prepoznali šta je to što može da okupi mlade, što može učiniti jedno selo živim, ali i šta je to što u Novi Žednik može privući brojne učesnike i goste, ne samo iz Subotice i bliže okoline”, istakao je Bakić.

Podsetio je da su skok udalj, skok uvis, obaranje ruke, povlačenje kuke, nadvlačenje štapa, trčanje po brvnu, bacanje kamena s ramena, nadvlačenje konopca i penjanje uz stožinu – tradicionalne discipline uz koje su, kako je rekao, nekada uživali naši preci.

1 / 20 Foto: Grad Subotica

„Bila je to, takođe, i prilika da pokažu svoje veštine i snagu, bila je to prilika da se u sportskim okvirima nadmeću, ali je, pre svega bila prilika za porodično okuplanje i druženje. I sve što su naši preci radili nekada, radimo i mi danas, sa idejom i da se okupljamo, čuvajući i negujući sve ono što nas je vekovima povezivalo. U Novom Žedniku sam primetio ogromnu energiju i timski rad velikog broja mladih ljudi, ne samo na ovom događaju, i to bi svakako trebalo i dalje da čuvate i negujete. Ovo je i prilika da organizatoru današnjeg višeboja izrazim zahvalnost i za ovaj divni transparent iza nas na kome piše: ’Srbi nisu genocidan narod’. I svaka čast onome ko se setio da se ispiše takav transparent“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić, i dodao da je u ovim teškim vremenima veoma važno da se družimo, da jedni prema drugima pokažemo više razumevanja i da budemo posvećeni pravim vrednostima.

On je, na kraju obraćanja, Novožedničanima poželeo da nastave da čuvaju i neguju ovakve manifestaciju, poručujući im da će subotička lokalna samouprava uvek stajati uz njih i podržavati ih u tim nastojanjima.

U ime organizatora, prisutnima se obratio Novak Anđelić. Uz izražavanje zahvalnosti Gradu Subotici i gradonačelniku Stevanu Bakiću na podršci, on je, između ostalog, kazao i kako „Žednički višeboj“ simbolizuje jedinstvo svih žitelja Novog Žednika.

Najboljima u pojedinačnoj konkurenciji u dve prve održane discipline – povlačenje kuke i skok u dalj – medalje je dodelio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Na četvrtom po redu „Žedničkom višeboju“ nadmeće se više od 100 takmičara iz deset ekipa: „Lički majkani“, iz Koluta, „Banija“ (Bački Sokolac), „Rudar“ (Ugljevik), „Jugović“ (Svilajnac), „Ekstra auto transport“ (Vrbas), „Udarac u prazno“ (Novi Žednik), „Krajišnici“ (Banatsko Veliko Selo), „Gorski vuci“ (Ub), „Kafana kod Mlađe“ (Novi i Stari Žednik) i „Seljačine“ (Novi Žednik).

Uoči takmičarskih disciplina, u okviru kojih su predviđene i novčane nagrada za ekipe i pojedince, održana su takmičenja za decu u disciplinama: trčanje u vreći, trčanje po brvnu, nošenje jajeta i trčanje na 50 metara.

Četvrti „Žednički višeboj“ počeo je himnom „Bože pravde“ koju je otpevala Milana Trbulin, iz Novog Žednika.