VESIĆ: Izgradićemo beogradsku gondolu kao što smo i Trg Republike, Slaviju i kao što se završava Beograd na vodi, Savski trg, Hram

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da će beogradska gondola biti izgrađena i završena kao što je završen Trg Republike, Trg Slavija, kao što se završava Beograd na vodi, Savski trg, Hram Svetog Save.

On je naveo da je razlika između predsednika Aleksandra Vučića i njegovih političkih protivnika što on svoja obećanja ispunjava i završava projekte koji decenijama stoje nezavršeni. "Razlika između Vučića i njegovih protivnika je što on radi stvari koje su dobre za zemlju i što završava projekte koji donose dobro svim građanima", rekao je Vesić za Tanjug.

Navodi da su do sada političari napadani zato što su obećavali i nisu završavali projekte, a da Vučića i one koji rade sa njim napadaju jer završavaju projekte i ispunjavaju obećanja.

"Tako je i sa Beogradskom tvrđavom. Oni koji napadaju projekat beogradske godole su isti oni koji su napadali spomenik Stefanu Nemanji. Vodili su hajku protiv spomenika koji nikada nisu videli, a sada kada je izgrađen i postavljen, kada se pokazalo da se sviđa građanima, sada ćute", rekao je zamenik gradonačelnika.

Kako kaže isti ljudi idu od jednog do drugog projekta i napadaju po istoj matrici i pričaju stvari koje, tvrdi Vesić , nisu tačne.

"Beogradskaa gondola nema nikakve veze sa Beogradskom tvrđavom. Zid o kome pričaju nije srednjevekovni zid već je izgrađen dvadesetih godina prošlog veka. Dok su oni koji one simpatišu bili na vlasti nisu bili u stanju jednu stvar da urade na Beogradskoj tvrđavi", rekao je on.

Nabraja da je aktuelna gradska vlast obnovila malo i veliko stepenište na Kalemegdanu, plato oko Pobednika, restauriran je spomenik Pobedniku i spomenik zahvalnosti Francuskoj, da su obnovili česmu Mehmed paše Sokolovića, osvetlili zidine Beogradske tvrđave, otvorili za građane Rimski bunar, završili rekonstrukciju celog kompleksa Sahat kule i Sahat kapije.

"Sve smo to mi uradili, a oni nisu znali i umeli i zato su takvi histerični napadi na beogradsku gondolu. Priče da Beogradska tvrđava neće biti na listi UNESKO-a su nematčna, pošto ni danas nije na listi UNESKO", kaže on.

Pričom o organizaciji Evropa nostra, dodaje, kritičari žele da pokažu da Srbija nije u stanju da vodi računa o svojoj kulturnoj baštini u centralnoj Srbiji i da onda, verovatno, nije u stanju to da radi ni na KiM.

"TI isti koji napadaju beogradsku gondolu, koja je dokaz razvoja i modernosti Beograda, ćute kada se otima crkva Svetog Nikole na Novom Brdu na KiM. Beogradska gondola biće završena, nastavićemo restauraciju Beogradske trđave i obnovićemo je potpuno", rekao je Vesić.

Za one koji napadaju projekat, kako kaže, po istoj matrici kao i sve ostale pokazaće se da i ovog puta nisu bili u pravu. Plan je da gondola poveže Kalemegdan i park Ušće na Novom Beogradu.

(Kurir.rs/Tanjug)

