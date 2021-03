VESIĆ: U Beogradu svaki 5. punoletni građanin revakcinisan, Rakovica iznad proseka (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević obišli su danas punkt za vakcinaciju u Domu zdravlja u Resniku i tom prilikom poručili da svi građani koji žele da se vakcinišu to mogu i da učine, a obaveza Grada Beograda je da im to omogući.

Vesić je istakao da je Beograd organizovao 52 mobilne ekipe koje omogućavaju da se ljudi iz svih delova grada vakcinišu.

– Na vakcinalnom punktu u Resniku vakcinisano je skoro 900 građana, a na mobilnim punktovima na teritoriji grada ukupno je vakcinisano više od 7.000 ljudi. Naša poruka je da svi građani koji žele da se vakcinišu to mogu i da učine, a naša je obaveza da im omogućimo vakcinaciju. Zato osim u domovima zdravlja, punktovima na Sajmu i Belexpocentru, imamo nove punktove u svim naseljima kako bi se ljudi lakše vakcinisali. Nisu svi vični da se prijave na portal eUprave, neko ne može da stigne do doma zdravlja, a naš cilj je da se svi vakcinišu – istakao je Vesić.

Precizirao je da je u ovom trenutku u Beogradu vakcinisano više od 60 odsto u populaciji od 65 do 74 godine, a da je u Rakovici taj procenat 61 odsto, što je više od proseka.

– Na hiljadu građana starijih od 65 godina, 600 njih je vakcinisano, što je veliki uspeh i pobeda. Kada je u pitanju Beograd, približavamo se cifri od 20 odsto revakcinisanih, što znači da je svaki peti punoletni građanin revakcinisan. To su značajni rezultati na koje smo posebno ponosni. Toga ne bi bilo da ne radimo svi zajedno, Grad, opštine i domovi zdravlja. Svi zajedno smo na velikim zadatku da se stanovništvo što pre zaštiti, kako bismo mogli da se vratimo normalnom životu – naglasio je zamenik gradonačelnika.

Nataša Stanisavljević je rekla da je u Beogradu do danas vakcinisana 431.000 građana, što je 30,6 odsto od ukupne populacije Beograda, a revakcinisano više od 267.000 ljudi.

– Kada su u pitanju mobilni punktovi u prigradskim naseljima i delovima na obodima opština, za deset dana vakcinisano je više od 8.000 ljudi. Određeni mobilni punktovi svakodnevno rade, a ova akcija će trajati sve dok postoji potreba. Naime, na ovaj način želimo vakcinu da učinimo dostupnijom i da građani mogu da je prime u mestu u kojem i žive – istakla je Stanisavljevićeva.

Prema njenima rečima, do nedelje, 28. marta, vakcina "astra zeneka" biće dostupna bez zakazivanja u obe hale Beogradskog sajma od 8 do 15.30 časova. Republika Srbija čini sve kako bi se i privrednici iz regiona vakcinisali, a ceo taj postupak uređen je sa Privrednom komorom Srbije.

– Trenutno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje i domovima zdravlja radimo na procedurama za vakcinaciju beskućnika, tako da ćemo prvi u Srbiji krenuti sa njihovom vakcinacijom. Zahvaljujući inicijativi, angažovanju i sredstvima koja su nam odobrena i od zamenika gradonačelnika imamo privremene punktove, a to su privremeni dnevni centri za beskućnike. Jedna od opcija je da se tamo obavlja vakcinacija, ali videćemo koji će biti najprimereniji način. Sigurno je to da sledeće nedelje započinje vakcinacija – rekla je Nataša Stanisavljević.

Predsednik opštine Rakovica Miloš Simić naveo je da ova opština od samog početka snažno podržava proces imunizacije.

– Naš kol-centar je do sada kontaktirao više od 30.000 ljudi, a naši zaposleni su do sada prevezli 1.000 ljudi do punkta za vakcinaciju i bezbedno ih vratili do njihovih domova. Do sada je vakcinisano više od 22.000 stanovnika Rakovice, dok je 9.000 revakcinisano. Kako bismo olakšali ovaj proces, otvorili smo novi punkt u Domu zdravlja u Resniku, a od samog početka proces imunizacije se vrši u Domu zdravlja na Labudovom brdu. Od prošle nedelje naši mobilni timovi obilaze sve rubne delove Rakovice i romska naselja kako bismo svakom građaninu olakšali proces vakcinacije – rekao je Simić i pozvao građane da se vakcinišu kako bismo svi zajedno pobedili ovaj virus.

Direktorka Doma zdravlja Rakovica Dobrila Vasić rekla je da punkt u Rakovici radi dve nedelje i vakcinisano je gotovo 900 ljudi. Kako je rekla, u ovoj opštini vakcinisan je 61 procenat starijih građana, a radi se na tome da se što pre stekne kolektivni imunitet.

