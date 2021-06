DUNAVSKI ALASI U NESTAJANJU: Branko 22 godine svaki dan provodi na reci, a Petar na najlepši način promoviše ZEMUNSKU BUĆKU

Dunav protiče kroz deset država i posle Volge je najduža reka u Evropi. U Nemačkoj i Austriji ova rekao je Donau, u Francuskoj je La Danibe. Kroz Budimpeštu protiče pod imenom Duna, u Rumuniji je Dunarea. Rusi i Slovaci ga zovu Dunaj, a u stvari to je sve jedna te ista reka, koja ponosito teče kroz Beograd. Vodimo vas na putovanje Dunavom predvođeni alasima i lokalnim pecarošima Brankom i Petrom.

"Ova naša reka je ogroman potencijal koji mi ne vidimo. Uvek gledamo negde drugo, da li u more, u neku drugu državu, a u stvari pogledajte šta imamo mi ovde, na 10 minuta od Zemuna. Ja sam od malena na Dunavu. U početku me je otac vodio na Dunav, sa njim sam i upoznao te neke delove. Kasnije sam krenuo i sam, nekako ti Dunav uđe u krv, ne možeš više da ga izbaciš. Idem ja na razna mesta, ali uvek se nekako njemu vraćam, to je…", nema prave reči alas Branko Anukić, koji je većinu godina od ukupno 88 godina proveo na ovoj reci.

Zatičemo ga na istom mestu na kom je od kad je pre 22 godine u penziji- gotovo svakog dana. Branko se Dunava seća malo drugačije, kaže bilo je nekada mnogo više ribe, a mnogo više i pecaroša.

"Nije što se ne upeca, nego se ništa ne dešava, nema ni pipanja. Koji god mamac da stavite, ništa ne pipa. Juče sam uhvatio dva mala vardara, računao sam da će danas da bude nešto. Išao sam pre neki dan preko, i lepa voda i dubina i nema bele ribe, to je čudo jedno. Da li ovaj peš učinio tu nesreću, da li pojede te mlade, to nije bilo kad sam ja bio dete pre 60, 70 godina uopšte", objašnjava on i daje razloge zbog kojih riba ne grize, a to su krivolov, promenile su mamac na koji grizu, vrste su izmešale svoje uobičajene lokalitete, a i autohtone vrste su potisnute pred onima koje stižu iz Crnog mora.

Petar Srok toliko uživa u ribolovu da je sasvim slučajno, ljubav iz detinjstva pretvorio u posao. Hteo je da napravi nešto da Zemunska bućka - tredacionalna manifestacija, bude zabeležena.

"Onda smo rešili da napravimo film o bućki, s obzirom na to da je odavde. Nemci su napravili tržište za material i onda smo hteli da bućka ostane ovekovečena da je naš proizvod jer kod nas izumire", priča Petar, dobro poznato lice iz emisije o ribolovu.

Uglavnom snima na Dunavu, ali ga je posao odveo i na lov na tune.

U svojim emisijama se trudi da omladinu usmeri na dobar put i da im pokaže kako reka može da bude lepa.

"Dosta klinaca me pita i vidiš ih kako maštaju i onda shvatiš, dobro je da decu uputiš na pecanje jer onda neće imati novac za drogu", zaključuje Petar uz poruku da je pecanje najlepši hobi na svetu.

