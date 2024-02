PAKET TESTOVA "PCR NA TRIDEMIJU" Građani se testiraju na sve moguće viruse, rezultati brzo stižu , a evo i koliko to SVE KOŠTA

Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji kod mnogih ljudi izaziva strah od komplikacija pojedinih virusnih i bakterijskih oboljenja koja mesecima haraju, pa se zbog toga odlučuju da o svom trošku urade testiranje.

Za razliku od vremena epidemije na koronu, kada zeleni kovid sertifikat nije mogao da sadrži negativan antigenski test rađen u privatnoj, već samo rezultate testova iz državnih laboratorija, sada skoro sve laboratorije širom Srbije rade PCR testove na brojne respiratorne bolesti, veliki kašalj, zatim male boginje, i što je posebno zanimljivo, među novim uslugama je i paket testova pod nazivom „PCR na tridemiju“.

- Naravno da bih i ja prvo išao na testiranje u Dom zdravlja, ali je problem što moram da čekam satima kod izabranog lekara, a zatim opet u laboratoriji. I to pod uslovom da lekar proceni da treba da me testira, jer većina to izbegava uz obrazloženje "da uglavnom nije bitno koji je virus" - kaže Beograđanka Nataša V.

Isti test na kovid, grip i RSV

Definitivno je sudar i miks virusa od jeseni 2023. uticao na proširenje laboratorijskih usluga, a kako se navodi u njihovim ponudama antigenski test na kovid ili influencu može da detektuje tri virusa iz brisa nosa. U pitanju su kovid i grip A i B, rezultati se dobijaju za 45 minuta, a cena je 1.200 dinara.

Ipak, trenutno je hit ponuda PCR test na tridemiju. Ovom metodom se, kako tvrde, u isto vreme detektuju četiri respiratorna virusa iz brisa nosa. To su kovid, influenca A i B i respiratorni sincicijalni virus (RSV).

Rezultat se dobija istog dana po ceni od 6.000 dinara i pacijent na taj način ima pozitivnu ili negativnu potvrdu na tridemiju.

Veliki kašalj na tri načina

Kada je u pitanju dijagnostika veoma aktuelnog velikog kašlja, u jednoj od privatnih laboratorija navode da se „dijagnoza postavlja na osnovu kliničke slike, nazofaringealnog brisa, PCR testa i seroloških testova“. Određivanje IgM, IgG i IgA antitela, po ceni od 1.550 dinara za svaki od tri testa, može pomoći u dijagnostici infekcije koju izaziva bordetela pertusis.

Detektuju se IgM antitela koja su prisutna u toku same infekcije i njihove povišene vrednosti mogu ukazivati na trenutnu infekciju. Zatim, bordetela pertusis IgA - detektuju se IgA antitela koja su prisutna na sluznicama i mogu ukazivati na nedavnu ili trenutnu infekciju, dok bordetela pertussis IgG detektuju se IgG antitela koja ukazuju na nivo antitela stečenih prethodno preležanom infekcijom ili imunizacijom.

U drugim laboratorijama detekcija bordetela pertusis, antitela IgA i IgG je dva puta po 2.600 dinara.

PCR na morbile, ne i na kovid

Metodom PCR testa, po ceni od oko 6.700 dinara, radi se testiranje na morbile. Uzorak se dobija iz brisa nosa i brisa ždrela metodom PCR testiranja. Rezultati se dobijaju do pet dana.

Lekar postavlja dijagnozu na osnovu kliničke slike, uz pomoć laboratorijskih testova - specifična IgM i IgG antitela. IgM antitela se pojavljuju kada i osip, i u serumu se detektuju 10 dana od infekcije. IgG antitela se detektuju nakon preležane infekcije ili imunizacije i doživotno se zadržavaju.

Kada je korona u pitanju, antigenski brzi test, čija je cena u privatnim laboratorijama oko 1.800 dinara, kad god je to moguće treba potvrditi PCR testom, poručuju medicinski radnici.

Grip, adenovirus i rotavirus

Brzi testovi na influencu koštaju od 1.400 do 1.900 dinara. Testovi za određivanje adeno i rotavirusa u stolici su 600-1.800 dinara.

Rotavirus je najčešći uzročnik gastroenteritisa koji se manifestuje dijarejom i povraćanjem.

Koristi se za otkrivanje uzročnika kod pacijenata sa dijarejom, posebno dece, starijih i kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom.

Adenovirus je uzročnik infekcija respiratornog trakta, urinarnog trakta, gastrointestinalnog trakta, očiju i nervnog sistema. Kao i rotavirus predstavlja najčešći uzročnik infekcija gastrointestinalnog trakta praćenih dijarejom.

(Kurir.rs/Blic)