POZOVITE BROJ 11-0-11 i LAKŠE PRIJAVITE PROBLEM U BEOGRADU! Dobićete odgovor u najkraćem roku: Šapić o novom servisnom centru

„Halo, je li to Infostan? Nije? Našao sam ovaj broj na internetu... ", „Molim vas, treba mi hitno inspekcija! Ne znam koja je nadležna, zar to nije kod vas?" Ovakva pitanja Beograđani mogu da zaborave, jer je telefonskim „lutanjima" od jedne do druge gradske službe prošle godine došao kraj.

Uvođenjem jedinstvenog broja za sve njih je rešeno pitanje „pre svih pitanja" - koga zvati kad imate problem u glavnom gradu.

Razne institucije i ustanove imale su - svaka svoje - informativne službe i kol-centre: Parking servis, Javno osvetljenje, Beogradski vodovod i kanalizacija, Beogradske elektrane, Gradska čistoća, Zelenilo – Beograd, Beograd-put, javni prevoz. U novom servisnom centru objedinjene su sve i sada je dovoljno da građani pozovu broj 11011 pa da građani mogu da upute sve vrste prijava, pitanja, predloga i primedbi na komunalne probleme u Beogradu. Ako Grad nije nadležan, saznaćete i ko jeste.

Na ovom broju su, od marta 2023. godine, objedinjeni sistemi komunikacija gradskih službi i sekretarijata, kao i javnih komunalnih preduzeća i svih drugih koji učestvuju u komunalnom sistemu grada Beograda. Pozivom na ovaj broj građani mogu i da prijave sve što ulazi u nadležnost inspekcijskih službi i Beogradske službe komunalnog reda koja je poznata po nadimku svojih pripadnika – BELI.

Servisni centar11011 inicirao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i predstavio ga građanima marta 2023. godine.

Uvođenjem novog Servisnog centra nisu samo građani oslobođeni obaveze da precizno znaju šta je čija nadležnost već je i uveden novi stepen kontrole nad radom onih koji pozive građana primaju.

„Teško da će ubuduće moći da se provlače stvari koje su se do sada provlačile, moraće da se odgovori na sve razumne prijave i ukazivanja građana", kazao je gradonačelnik Aleksandar Šapić, kada je prošle godine obišao Centar smešten u Knez Mihailovoj ulici.

Prema njegovim rečima, do tada niko nije mogao da zna koliko poziva dobija, koliko odgovara, da li se javlja, šta radi, na koji način komunicira, sve je to bilo bez kontrole.

Sadašnji sistem ne dozvoljava mogućnost da se u neki poziv nema uvid, da neka informacija stigne od Beograđana, a da ostane začaurena u tom sistemu. Prema Šapićevim rečima, to će uticati i na podizanje kvaliteta usluga javnih preduzeća.

„Ovo je revolucija u komunikaciji sa Beograđanima, pre svega revolucija u podizanju pripravnosti svih gradskih službi." - Gradonačelnik Aleksandar Šapić, marta 2023. godine

Rok za dobijanje odgovora na pitanje koje građanin postavi je 72 sata. To ne znači da će u tom roku pitanje biti i rešeno, jer postoje stvari koje ne mogu da se reše za tako kratak rok. I za poboljšanje kvaliteta usluga treba vremena, ali je čvrsta informacijska osnova za to postavljena.

Posebna novina je da servis za pitanja i probleme Beograđana radi – 24 sata, svakog dana u godini. Čuveni odgovor - „Naše radno vreme je završeno, zovite sutra" otišlo je u istoriju. Službe rade zvanično do 16 sati, ali će ih sutra ujutru, čim stignu na posao, sačekati pozivi građana koji su prethodnog popodneva ili večeri primljeni i zavedeni. Drugim rečima, plan za novi radni dan onih koji treba da rade za Beograđane, piše se, kad zatreba, i tokom noći.

1 / 8 Foto: Beograd.rs

Pored komunikacije telefonom, svi imaju i mogućnost da jave porukom na mejl adresu servisnicentar@beograd.gov.rs. I društvena mreža Iks (nekadašnji Tviter) je tu za sve one koji su navikli na nekadašnji Beokom. Zapratite @prijavi_problem i pišite im o svemu što vas muči u glavnom gradu. Potražite na ovom profilu i ažurirane informacije o kvarovima na vodovodnoj mreži u Beogradu, izmenama režima saobraćaja, planiranim radovima Gradskog zelenila... redovno repostuju i vremensku prognozu - to je profil koji vredi pratiti.

Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda - Ovakvim sistemom ne mogu da se pohvale ni gradovi koji su daleko ekonomski snažniji i uređeniji.

- Želja nam je da budemo ekspeditivni i tačni, ali ćemo biti rigorozni za one koji iz bilo kojih razloga žele da nas ometaju - naveo je gradonačelnik i dodao da ovakvim sistemom ne mogu da se pohvale ni gradovi koji su daleko ekonomski snažniji i uređeniji. Ova praksa je isprobana u opštini Novi Beograd, dala je dobre rezultate i zato se sad proširila na ceo grad.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs/ A. K.