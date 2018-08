ALAVI DIREKTOR ĐUROVIĆ "POJEO" VIŠE OD 7 MILIONA EVRA: Davao novac kome je hteo, zapošljavao i otpuštao nelegalno, sledi preko 50 sudskih sporova!

Doskorašnji direktor Beogradske poslovne škole (BPŠ) Đuro Đurović, o čijim je aferama danima pisao Kurir, malverzacijama i neregularnim poslovanjem oštetio je državu za više od sedam miliona evra, saznaje Kurir.

Naime, odlukom Vlade Srbije Đurović je smenjen s te funkcije, a spajanjem BPŠ i Visoke škole u Blacu, na čijem je čelu bio Ljubiša Milačić, osnovana je Akademija poslovnih strukovnih studija. Formiran je i novi Savet škole, koji je preuzeo privremeno upravljanje Akademijom, s profesorom Sašom Bovanom na čelu.

- Đurović je novcem škole, čiji je osnivač država, raspolagao kao da mu je to ostavio otac! Šakom i kapom je davao milione onima kojima je on smatrao da treba, firmama koje su bile gubitaši ili koje su učestvovale u njegovim malverzacijama. Sad prema BPŠ postoje ogromna potraživanja! Prema računovodstvenim podacima jasno se vidi da je oštetio državu za sedam miliona evra, a ima tu još štošta sakriveno... Ne samo to već se protiv BPŠ i škole u Blacu vodi preko 50 sudskih sporova jer su nezakonito davali ljudima otkaze i zapošljavali kog su hteli. Pitanje je i još koliko će novca država izgubiti na tim sudskim sporovima! Postoje tačni podaci kome je i koliko novca dao, crno na belo, istraga je tek počela i videćemo šta će još isplivati - otkriva dobro upućeni izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, otkriveno da je BPŠ imao čak 27 isturenih odeljenja, od kojih čak 24 nelegalna odeljenja po Srbiji, koja nisu imala akreditaciju!



- Ta odeljenja će se zatvoriti jer je to zakonom zabranjeno. Međutim, studenti ne treba da brinu jer ih zakon štiti i nastaviće školovanje u akreditovanim jedinicama. Takođe, svi koji studiraju ili su završili BPŠ ili Visoku školu u Blacu zaštićeni su, ništa se ne menja, niko im neće poništavati diplome, niti će studenti snositi bilo kakve sankcije, samo će nastaviti studiranje po kvalitetnom programu, bez kupovine diploma! Studenti će iz ove priče samo profitirati - objašnjava naš izvor.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je postupak protiv Đurovića nakon niza tekstova u Kuriru u kojima smo otkrili da je Đura sam sebi dodelio mesečna primanja od 1.300.000 dinara, ali i da je zaposlio na mestu asistenta, a zatim i profesora, svog sina Slobodana s platom od 375.000 dinara. Upravo je zbog tog sukoba interesa Agencija za borbu protiv korupcije još u decembru 2017. objavila zvaničnu preporuku da se Đurović razreši s ove javne funkcije. Ni to nije sve, jer je Đurović hteo sam sebe da nagradi sa 32.000.000 dinara ili 264.000 evra.

Podaci prezentovani ministru

Savet istražuje stanje u BPŠ

Savet koji je preuzeo privremeno upravljanje Akademijom održao je juče sastanak na kome je predstavljen zapisnik o zatečenom stanju u BPŠ i školi u Blacu. Vršilac dužnosti direktora Akademije Saša Bovan informisao je Savet, kao i ministra prosvete Mladena Šarčevića, državnog sekretara Viktora Nedovića i pomoćnika ministra prosvete za visoko obrazovanje Bojana Tubića o finansijskom stanju u tim ustanovama.

Brojke

7.000.000 evra suma za koju je oštećena država poslovanjem Đurovića

50 sudskih sporova vodi se protiv Đurovića i BPŠ

1.300.000 dinara iznosila mesečna plata direktora

