NAJLUĐA OTKRIĆA SRPSKIH PRIVATNIH DETEKTIVA: Varao ženu sa muškarcem, imao vezu sa ženinom kumom, državni službenik prodavao tajne strancima....

Privatni detektivi kod nas nisu ni nalik na one iz filmova. Ne nose balon mantile sa podignutom kragnom, niti puše cigaretu dlanom zaklanjajući žar, a još manje nadziru nekoga kroz rupe na novinama koje navodno čitaju.

Oni se danas koriste savremenim tehnologijama, a mnogo im pomaže i pristup profilima „traženih lica“ na društvenim mrežama. Ipak, terenski posao je i dalje nezamenljiv u njihovoj praksi, navodi Espreso.rs.

Klijenti najviše traže pomoć kad je u pitanju bračno neverstvo, ali imaju posla i sa privrednim kriminalom, zelenašenjem, lažnim predstavljanjem i dugovima.

Ilustracija foto: Shutterstock

Zamke za preljubnike

Privatne detektive podjednako angažuju i građani i kompanije, i muškarci i žene, i obični građani i javne ličnosti za širok spektar usluga.

- Klijenti nas često zovu zbog istraga o bračnim neverstvima, kao i provera budućeg partnera. Danas smo svedoci sve većeg broja razvoda, a osnovni uzrok je preljuba, tako da tu posla ima uvek. Takođe izuzetno je aktuelno poligrafsko testiranje - često je našim klijentima lakše da umesto tajnog praćenja, koje može da potraje, lice prema kome gaje sumnje, testiraju na 'detektoru laži' i brzo dobiju rezultate. Poligrafsko testiranje je aktuelno za fizička, ali, u velikoj meri, i za pravna lica, gde firme testiraju svoje radnike, klijente, kao i lica na odgovornim funkcijama – kaže Nikola Novak, detektiv i vlasnik agencije Anonimus iz Beograda, pa nastavlja:

- Zatim su tu poslovne i korporativne istrage, ozbiljni i moćni klijenti. Proverava se sve - poslovni partneri, ortaci, saradnici, radnici kao i konkurencija u branši, ali radimo i proveru bolovanja. Maloletnička delikvencija je uvek aktuelna.

Često sprovodimo detekciju i „čišćenje“ prostorija od prislušnih uređaja, kako u stambenim, tako i poslovnim prostorijama. Tragamo za nestalim i odbeglim licima, biološkim roditeljima ostavljene dece, za odbeglim podstanarima koji nisu platili kiriju, osobama koje su klijentu nanele emotivnu ili novčanu štetu, ali i za starim, davno izgubljenim ljubavima.

Ilustracija foto: Shutterstock

On kaže da je njegova agencija, koja je jedna od stotinjak u Srbiji, jedina u regionu koja pruža usluge „medene zamke“, što je, ustvari tehnika kojom se osoba „namami“ izuzetno privlačnom mladom damom ili muškarcem, koji su ustvari saradnici agencije.

- To se najčešće dešava u noćnim klubovima, gde se diskretno uspostavi kontakt, s ciljem da se dođe do broja mobilnog telefona osobe koja nam je zanimljiva, a sve u cilju zakazivanja fiktivnog ponovnog susreta. Nekada je klijentima i to dovoljno, da znaju da bi partner tek tako dao broj svog telefona i zakazao viđanje sa drugom osobom, što indikuje, naravno, da je spreman na preljubu - objašnjava Novak, a potom otkriva kako se cene kreću cene ovih usluga.

Humane i nehumane cene

- Cene naših usluga variraju od usluge do usluge, kod nekih usluga uzimamo deo novca kao avans i uslov da prihvatimo slučaj i počnemo sa radom, kod druge vrste usluge uzmemo polovinu cifre na početku slučaja, a drugu po završetku slučaja, dok nekada po završetku posla budemo isplaćeni. Neke usluge naplaćujemo na dnevnom nivou, neke na sat, a neke na mesečnom nivou. U obzir uzimamo i relevatnost podataka do kojih se treba doći. Ukoliko je u pitanju humano pomaganje licu koje je u realnom problemu, gledamo da cena bude minimalna, dok, ukoliko je u pitanju čist hir neke osobe, onda se postavljamo drugačije. Cena zavisi i od dužine slučaja, broja ljudi angažovanih na slučaju, troškova, složenosti slučaja, kao i od faktora rizika – objašnjava Novak.

Ilustracija foto: AP

Kao i u svakom poslu i detektivima se, kaže Novak, dešavaju neprijatnosti, ali i zanimljive situacije.

Varao ženu s venčanom kumom

- Od neprijatnosti mogu navesti primer kada su stanari okolnih zgrada primetili naše ekipe na terenu, koje su više dana čekale u okolini mesta prebivališta lice za kojim se traga, i zatim nas prijavili policiji, misleći da smo tu zbog ko zna čega – kaže Novak i nastavlja:

- Jednom nam se desilo da smo, prateći jednu bezazlenu informaciju jedne ženske osobe, došli do lica za koje se na kraju ispostavilo da je strani špijun koji boravi u našoj zemlji sa misijom, što smo prosledili nadležnim organima. Takođe smo došli do saznanja da naš građanin, koji je radio u javnom preduzeću, prodaje državne informacije jednoj stranoj ambasadi. I tu smo reagovali i to lice je snosilo posledice. Ima i onih bezazlenijih, čak zbunjujućih situacija, kada žena preko nas otkrije da je muž vara, ali sa drugim muškarcem. Kako to, što blaže saopštiti nesrećnoj dami? Ili kako, na što blaži način, saopštiti ženi da je muž u tajnoj vezi sa njenom venčanom kumom koja je takođe u braku? Jednom prilikom smo demaskirali jednu mušku osobu koja je vodila dvostruki život u dva grada, sa dve žene i dve porodice, i uspevao je to da sakrije godinama pod maskom službenih putovanja. U ovom poslu čovek se nagleda svačega, ali i nauči dosta toga o ljudskoj prirodi - prepričava Novak.

Ilustracija foto: Shutterstock

On kaže i da svakodnevno dobija čudne zahteve.

- Ljudi gledaju filmove o Džejmsu Bondu, pa onda misle da je to sve moguće u stvarnosti, da smo mi svemogući, tako da ti zahtevi odlaze do domena naučne fantastike. Takođe, ljudi se lažno predstavljaju, traže pristup zabranjenim informacijama, traže da izvršimo krivično delo za njih. Često nas pomešaju sa uterivačima dugova pa traže da im pomognemo da naplate dugovanje - zaključuje Novak.

(Kurir.rs/Espreso.rs)

Kurir