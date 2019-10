OSOBAMA SA INVALIDITETOM ISTA PRAVA KAO OSTALIMA! Đorđević: Promocija jednakosti u Srbiji nije mrtvo slovo na papiru, Vučić je PRVI državnik U SVETU koji ima vizit karte na BRAJEVOM PISMU

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je danas Sajam "J=dnaki" poručujući da je to pravo mesto na kojem se može razgovarati o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u našoj zemlji, kao i da te osobe moraju da imaju prava kao i svi ostali.

Sajam "J=dnaki" održava se ove godine po drugi put, a organizuje ga Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) uz punu podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom tog ministarstva.

Đorđević je istakao da je pozitivno iznenađen velikim broji ljudi koji su prisustvovali otvaranju ovog sajma i izrazio želju da iz godine u godinu bude sve više ljudi.

- Svesni smo toga da postoje brojni problemi kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, pogotovu kod zapošljavanja, ali upravo je sajam "J=dnaki" mesto gde možemo da pričamo o tim stvarima, da probamo da rušimo zidove i stereotipe i da pošaljemo jasnu poruku da kao država i Vlada želimo da se izborimo protiv svih tih stereotipa, kazao je ministar.

foto: Tanjug/Tanja Valić

Đorđević je rekao da su osobe sa invaliditetom osobe sa istim pravima kao i svi drugi.

- Želimo da ta promocija jednakosti ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već da se dešava i u realnosti, a to je jedino moguće ako otvoreno pričamo o tome i ako otvoreno radimo na tome zajedno sa osobama sa invaliditetom, koje jesu na neki način oni koji su nosioci svih tih naših aktivnosti, kazao je.

Navodeći da je Ministarstvo danas dobilo pohvale kada je u pitanju organizacija sajma "J=dnaki", kao i za ono što je urađeno za osobe sa invaliditetom, Đorđević je izdvojio predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao jednog od najzaslužnijih za to.

Kako kaže, mnogo je učinio za osobe sa invaliditetom, a njegov prvi korak u tom pravcu, kako je naveo, bio je prijem koji je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom priredio za predstavnike 543 udruženja, krovnih organizacija.

foto: Tanjug/Tanja Valić

Đorđević je pomenuo i da je Vučić prvi državnik na svetu koji ima vizit karte na Brajevom pismu.

To nas je podstaklo, dodao je, da se radi na tome da svi slepi i slabovidi imaju rešenja PIO fonda na Brajevom pismu, i on je uveren da će Ministarstvo to činiti, kao i da će u bliskoj budućnosti to raditi i svi državni organi Srbije.

Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, koja vodi Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, pozvala je sve građane Srbije da ove godine posete sajam "J=dnaki", na Beogradskom sajmu u hali 3a, koji je dostupan posle 81 godinu osobama sa invaliditetom.

Navela je da su postavljene pristupne rampe kroz sve hale sajma u saradnji sa NOOIS i Beogradskim sajmom, te da su rekonstruisani toaleti prema potrebama osoba sa invaliditetom.

foto: Tanjug/Tanja Valić

Takođe, izgrađena su dva nova toaleta - muški i ženski za osobe sa invaliditetom.

- Ponosna sam i srećna što sam sa svojim timom, sa osobama sa invaliditetom, ostvarila još jedan san da ovaj sajam bude prepoznatljiv u našoj zemlji, kazala je Barošević.

Izvršna direktorka NOOIS Ivanka Jovanović istakla je da je sajam "J=dnaki" značajan projekat za taj projekat, ali i za čitavu državu, jer na taj način promovišu se različitosti, ali i moto kampanje sajma - jednakost.

Kako je kazala, osoba sa invaliditetom u Srbiji je 800.000, što je 10 odsto ukupnog stanovništva.

- To znači da je to jedna od najvećih margionalizovanih grupa, koja treba da ima sva ljudska prava kao i drugi građani i istu poziciju. Borba za ljudska prava je vrlo slojevita, a jedan od načina da se unapredi položaj jeste i podizanje svesti građana o osobama sa invaliditetom i našim pravima, kazala je Jovanović.

Smatra da je sajam jedan od dobrih modela da se postigne podizanje svesti u društvu jer, kako kaže, mnogo toga počinje pre svega od svesti ljudi o tome da iako svi ljudi nisu isti, svi ljudi treba da imaju ista prava.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir