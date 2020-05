N1 NASTAVLJA DA LAŽE: Kuriru sud nije zabranio da piše o Jugoslavu Ćosiću

Televizija N1 nastavlja s lažima! Oni su juče na svom portalu objavili vest da je „sud zabranio Kuriru objave i uvrede o Jugoslavu Ćosiću do okončanja postupka“, ali to, međutim, nije tačno.

Ova televizija je tako samo nastavila s objavljivanjem lažnih vesti.

Šta je naveo sud

Istina je da sud nije zabranio da se uopšte piše o Jugoslavu Ćosiću i N1 već da se, do okončanja sudskog postupka, ponovo ne piše da Ćosić krši novinarske standarde i da N1 pristrasno izveštava u vreme koronavirusa, a da su sve to činili zarad interesa svojih vlasnika, ali i lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa. Sud, dakle, u obrazloženju nigde nije naveo da se uopšte ne sme pisati o Ćosiću i izveštavanju N1, gde je on direktor programa.

Inače, koliko su ozbiljno pristupili ovom slučaju govori i to što su u tužbi i predlogu za izvršenje privremene mere tražili da se Kuriru zabrani pisanje da N1 i Ćosić rade zarad interesa, kako su naveli, Saveza za promene. Savez za promene je, inače, postojao devedesetih i ugašen je 2000. godine.

Beže od odgovornosti

Prvo ročište po Ćosićevoj tužbi zakazano je za sledeću nedelju. Kurir jedva čeka početak tog suđenja, jer ćemo u sudskom procesu dokazati nezakonitost rada N1 u Srbiji, kao i njihovo izbegavanje krivične odgovornosti pred srpskim organima, budući da su kao medij registrovani u inostranstvu, pa ne podležu propisima koji važe u našoj državi.

Podsetimo, Kurir je nedeljama pisao o neprofesionalnom radu N1. Ukazivali smo na njihovo širenje lažnih vesti, gaženje novinarskog kodeksa, pristrasnost, pokušaje da lekarske stručnjake uvuku u politiku...

(Redakcija kurira / Foto:Zorana Jevtić, Printskrin)

