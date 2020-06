MLADI MUZIČARI HUMANITARCI: Potrebni su im lajkovi! Obradili evrovizijske hitove da bi pomogli prvacima (VIDEO)

Grupa mladih muzičara, Sofija, Ana, Nemanja, Đorđe i Danilo obradili su pet evrovizijskih hitova i prijavili se na konkurs Evro mjuza da bi osvojili vaučere za kupovinu muzičkih instrumenata, koje hoće da poklone budućim prvacima!

Muzičari su obradili hit švedskog predstavnika na Evroviziji Mansa Zelmerlova "Heroes", Leninu numeru "Satellite", kao i poznate numere Sakisa Ruvasa "Shake it", "My number one" sa kojom je nastupala Elenina Paparizu i "Arcade", koju je otpevao Dankan Lorens.

"Do 3. juna treba da prikupimo što više lajkova na Instagramu i da uđemo u top 7. Ukoliko to ostvarimo onda ćemo u finalu, 7. juna, pevati uživo! Nagrade su vaučeri za kupovinu muzičke opreme i instrumenata. Ako nam se posreći i osvojimo nagradu, odlučili smo da kupimo instrumente budućim prvacima, koji nisu u mogućnosti da kupe neophodnu opremu za školu", kaže Nemanja

(Alo)

Kurir