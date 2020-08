EPIDEMIOLOG KON OTKRIO KAKO ĆE IZGLEDATI NASTAVA OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA: Evo šta kaže o popuštanju mera za kafiće

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da se smanjuje broj ljudi koji mogu da prenose koronavirus, kao i broj onih koji su u bolnicama.

Potvrđuje da to ne dokazuje da virus slabi, već da se ljudi pridržavaju mera.

Predrag Kon je govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, rekao da dolazi do smanjenja potencijala prenošenja virusa.

- Broj onih koji mogu da prenose virus se značajno smanjuje. Smanjuje se broj onih koji su u bolnicama, što sve ukazuje na to da se postupno izlazi iz vrlo nestabilne i vrlo nepovoljne situacije, ali je daleko od toga da možemo da kažemo da se stabilizuje, pogotovo kada su Beograd i veliki gradovi u pitanju -ističe Kon.

Potvrđuje da to ne dokazuje da virus slabi, već da se ljudi pridržavaju mera.

- Ovde se jasno uočava da je nakon uvođenja obaveznosti korišćenja maski i vrlo striktnog poštovanja distance i onoga što stalno pričamo – pranja ruku i dezinfekcije, da je došlo do zaravnjena, a sada već i do spuštanja krive - navodi Kon.

Ukupno gledano, na teritoriji Srbije dolazi do postupnog smanjivanja aktivnosti virusa, to se stavlja pod kontrolu, dodaje Kon, ali napominje da je vrlo oprezan u bilo kakvim izjavama zato što odmah dolazi do popuštanja pažnje.

- Mi imamo mlade koji ne vole baš mnogo da slušaju. Uglavnom su mladi ti koji imaju jaku frekvenciju kontakata i kod njih dolazi do zaražavanja, a stariji obolevaju akcidentalno, tako što dolaze u kontakt sa njima -objašnjava Kon.

Pitanje o ukidanju mera i od čega početi, to je teško pitanje.

- Da li će potpuno biti zatvoreni klubovi, da li će kafići raditi do 23 stalno, to sada ne znamo, ali popuštanje mera će jednom biti neophodno – rekao je Kon.

On se osvrnuo i na sportska dešavanja.

- Da nije moguće organizovati utakmice uz poštovanje mera tvrdim da to nije tačno. Ili ćemo se odlučiti da vodimo računa ili neće biti utakmica. To se odnosi i na ostale. Ako se pusti na nivo preporuka kao što se dogodilo, onda sva odgovornost pada na sve one koji to organizuju. Nema između, ili će biti zabrana pa će ljudi ostajati bez posla i prihoda, ili ćemo popuštati s tim da budemo krajnje odgovorni – naglasio je dr Kon.

- Na Adi jeste poštovana distance, ali ćemo za nedelju dana svakako videti ima li posledica i koje su. Na bazenima su poštovane preporuke, tu se lako po kvadraturi zna koliko može da ima ljudi. Bitno je da postoji kontrola, kontrola je jedan od stubova ovog posla. Ako nema kontrole dolazi do popuštanja, ako je ima kakva god da jeste, mora da postoji. Isto tako treba svako ko je organizator nečega da mu bude jasno da je odgovoran. Kaznena politika prema organizatoru biće daleko oštrija – pojasnio je dr Kon.

On je dodao da su novčane kazne verovatno delovale, kao i da ne prihvata kada se kaže da kontrola ne može da se vrši jer smatra da imamo dovoljno inspekcijskih organa i komunalne policija koja može da kontroliše mere.

Posledice vikenda i kupallišta videće se kroz 7 do 10 dana.

- Istovremeno dolazi do smanjivanja cirkulacije virusa, sve je manje aktivno zaraznih, a to sve utče na to. Da se ti efekti neće videti to bi bilo najbolje, svakako da je bilo zaražavanje tokom vikenda. Policjski čas je bio vikendom, a to je upravo period kada se najviše cirkuliše – rekao je dr Kon.

Upitan o vraćanju kovid-bolnica u normalan režim rada, Kon navodi da, prema onome što je njemu poznato, neće biti potpunog ukidanja kao što je ranije bilo, već će ostati delovi koji će služiti za kovid-pacijente.

Što se tiče početka školske godine, navodi da je Krizni štab dobio od Ministarstva prosvete modele nastave, koji su posebni za osnovnu i za srednju školu.

"Tu se ipak prepušta sama organizacija i biranje odgovarajućeg modela direktorima, nastavničkim većima, upravi škola, zatim roditeljima da se zajedno dogovore koji je model najprihvatljiviji", kaže Kon.

Ono što je medicinski opravdano da se spomene, kako je istakao, jeste da od prvog do četvrtog razreda može da bude najviše četiri časa, dok će čas trajati svega 30 do 35 minuta.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir