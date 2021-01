PAVLE ZELIĆ IZ AGENCIJE ZA LEKOVE: Zabeleženo 62 neželjene reakcije, bol, otok ili crvenilo, a sve je to očekivano

Agencija za medicinska sredstva i lekove je do sada u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana.

Pavle Zelić iz Agencije ističe da to nije razlog za zabrinutost i da su sve te reakcije očekivane. Najviše je lokalnih, na mestu uboda. Istakao je da su srpski eksperti kompetentni da na najbolji način provere vakcine.

On je rekao da su dosadašnji rezultati vakcinacije u Srbiji odlični i da će nam to pomoći da se preokrenu strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih i preminulih od kovida.

Kako kaže, situacija u regionu je alarmantna i srpska agencija je na vezi sa kolegama iz regiona i pružiće im podršku, kao i prethodnih godina.

Ističe da se zaposleni u agenciji trude da pomognu da što brže dođemo do vakcina, odnosno da se ne čeka onaj deo posla koji obavlja Agencija, a to je kontrola kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.

Prema najnovijim podacima u Srbiji je vakcinisano više od 400.000 ljudi. Na pitanje o neželjnim reakcijama, Pavle Zelić je rekao da su do sada zabeležene 62.

Kako ističe taj broj ne zvuči strašno, ali pokazuje da Agencija pažljivo prati šta se dešava. Od tog broja, 35 reakcija je na "Fajzerovu" vakcinu, 26 na "Sinofarmovu" i jedna na "Sputnjk v".

Dodaje da je reč uglavnom o lokalnim reakcijama na mestu primene, kao što su bol, otok ili crvenilo, a sve to je očekivano.

Zelić je rekao da su bile prisutne i sistemske reakcije, najčešće je to bila povišena telesna temperatura koja je trajala najviše tri dana, malaksalost, zamor i glavobolja. Prema Zelićevim rečima, to nije ništa što bi trebalo da nas zabrine.

Svaka serija vakcina prolazi kontrolu

Danas je u Srbiju stiglo i novih 40.000 doza ruske vakcine "Sputnjik v". Zelić je rekao da je ključna uloga Agencije da se izda uvozna dozvola, odnosno sertifikat, i da su spremni.

Poručio je da će svaka serija vakcina koja stigne u Srbiju proći kontrolu kvaliteta i da su srpski eksperti kompetentni da urade sve što je nephodno da pacijenti budu uvereni da su vakcine na najbolji način proverene.

Na pitanje o primeni vakcine kod dece, Zelić je reka da je važno napomenuti da one nisu ispitane na dečijoj populaciji, što ne znači da one nisu bezbedne za decu, samo se zahteva određeno vreme.

Navodi i da se očekuju rezultati studija za primenu kod dece "Sinofarmove" vakcine.

Prema njegovim rečima, informacije se dopunjavaju iz dana u dan, i šire se opsezi u kojima može da se primeni vakcina.

Svakom pacijentu se mora pristupiti individualno

Takođe, Zelić je objasnio da Agencija izdaje uputstva i da zdravstveni radnici moraju da budu informisani.

Kada je reč o alergijama i preosetljivosti na određene sastojke vakcine, Zelić kaže da to jeste razlgo za zabrinutost, odnosno da to znači da se takvim pacijentima pristupa sa pažnjom. Međutim, napominje da to ne znači da su takvi pacijenti kontraindikovani za vakcinu, nego da moraju da se isprate.

Dodaje da je potrebno obratiti pažnju na kompleksne alergijske reakcije.

Kada je reč o hroničnim stanjima, Zelić je rekao da je akutno pogoršanje bolesti situacija u kojoj mora da se sačeka sa vakcinom, kao i da je ne mogu primiti oni kod kojih je aktuelna sama bolest kovid 19.

Pavle Zelić navodi da se svakom pacijentu mora pristupiti individualno i da on mora da kaže šta su njegova oboljenja.

Na pitanje da li bi ruske i kineske vakcine mogle da se probiju na tržište EU, Zelić je rekao da je "Sputnjik v" odobren u Mađarskoj na šest meseci i da se podnosi zahtev i na centralizovanom nivou za EU.

Kako dodaje, pošto su prošli rigoroznu kontrolu srpske agencije, može se očekivati da će uspeti i na drugim teritorijama.

(Kurir.rs/ RTS)

