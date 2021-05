SRBIJA POKAZALA KAKO SE TO RADI! TAMO SE VAKCINA BIRA! Lider FPO: Svakom Austrijancu, od bebe do penzionera, BON OD 1.000 EVRA

BEČ - Lider FPO Norbert Hofer ocenio je za Tanjug da se Austrija u nabavci vakcina previše oslonila na EU i naglasio da je Srbija pokazala kako to treba raditi.

Lider Slobodarske partije Austrije (FPO) i treći predsednik austrijskog parlamenta istakao je da u nabavci vakcina ne smeju postojati geostrateška razmišljanja

Srbija, prema njegovim rečima u vakcinisanju protiv koronavirusa je zasigurno dobar primer kako je jedna zemlja bez pomoći EU uspela svom stanovništvu da obezbedi maksimalnu zaštitu.

foto: EPA

"Kao građanina Austrije čini me tužnim kada moram da gledam kako sve one zemlje, koje nisu članice EU, značajnije bolje napreduju u nabavci vakcina. Izrael, Srbija ili Velika Britanija su daleko ispred država EU, što jasno pokazuje kako je kada se previše oslanjate na Uniju. U Srbiji, prema mojim saznanjima, može čak i da se bira vakcina. Loše upravljanje EU i austrijske vlade ovom krizom je mnoge moje sunarodnike navelo da budu vakcina-turisti", dodao je on.

Ukazao je da je svaki dan zaključavanja naneo zemlji veliku štetu.

"Pre svega u gastronomiji, turizmu i kulturi možemo očekivati veliki talas stečaja. Nacionalna banka Austrije došla je, simulacijom, do zaključka da će 10 odsto svih austrijskih preduzeća ove i iduće godine otići u stečaj. U normalnim okolnostima to je svega oko jedan odsto", kaže on.

Hofer ističe da vlada mora osigurati da ne dođe do povećanja poreza, jer niti građani, a ni privreda neće biti u stanju da savladaju dalja opterećenja.

Zahteva i smanjenje poreza na zaposlene i namete za preduzeća.

Takođe predlaže i da se svakom državljaninu Austrije, od bebe do penzionera, da po hiljadu evra u obliku bona.

"Time može plaćati robu ili usluge preduzećima koja u Austriji plaćaju porez. Na taj način bi stavili u obrt svež novac. Dalja mera za jačanje austrijske privrede je i povećane investicije u infrastrukturu, u prugu, puteve i brzi internet. Takođe država mora i smanjiti skupu birokratiju", predlaže Hofer.

(Kurir.rs/Tanjug)