SVE VIŠE ŽRTAVA LAŽNOG HIRURGA SAVE! Ove žene su preživele pakao: Lice mi nije zatezao, samo ga je isekao

Sava Knežević (23), maser i njegova majka Danijela (49), cvećarka uhapšeni su danas zbog nadrilekarstva, pod sumnjom da su unakazili više desetina žena.

Naime, Sava Knežević, lažno se predstavljao kao estetski hirurug, imao je ordinaciju u centru Beograda, gde je opresiao i unakazio mnogo žene, o kojima smo i pisali.

Ovo su Savine žrtve.

Branislava Lovrenović iz Ugrinovaca koja živi u Švajcarskoj je kod "doktora" Save otišla na estetsku operaciju grudi.

- Posle operacije, moje grudi su bile unakažene, grozne... Bradavice su bile ogromne, bolne... Ma ni konce nije hteo da mi izvadi, rekao mi je da ih izvadim sama, pincetom kod kuće - ispričala je Branislava.

Vreme je prolazilo, a grudi su izgledale sve gore i gore. Iako ga je uporno zvala zabrinuta zbog toga, Sava Knežević joj je, kako kaže, samo odgovarao da je "sve to okej, da će biti bolje". Ipak, pošto je dobila upalu bubrega, morala je da ode u bolnicu u Švajcarskoj. Na rutinskom pregledu, doktori su bili šokirani njenim grudima i rekli joj da je unakažena.

I to nije bilo sve. Kada su joj uradili ultrazvuk, ispostavilo se da u grudima nema ni I od implanta.

- On meni uopšte nije stavio implante, nego mi je grudi napunio salom koje je izvadio s mog stomaka. A bradavice je unakazio, jer ih je isekao onako kako ne treba, da bi cela operacija izgledala uverljivije. Horor. Takođe, ispostavilo se da mi uopšte nije ni zatezao lice, samo me je onako isekao. Ma šta da vam kažem, jezivo da jezivije ne može biti - priča Branislava.

Naravno, odmah ga je pozvala, međutim, odgovora nije bilo. Bio nedostupan, blokirao je na svim mrežama, a to su uradili i njegovi roditelji kada je, kako kaže, očajna pokušala da stupi u kontakt s njima ne bi li pokušala da shvati šta se dešava.

Katarina Lijović iz Zagreba, jedna od njegovih žrtava. Želela je da uradi korekciju usana hijaluronom, ali umesto njega, stavljen joj je bipolimer u usnu i to je morala da koriguje. Dobila je preporuku od drugarice da to uradi kod "dr Save". Ona ga je potražila na društvenim mrežama, videla da ga reklamiraju i poznate ličnosti sa naše estrade i odlučila je da ode.

- Kasnije sam saznala da je slike koje je koristio za pomociju ukrao od doktora iz Azerbejdžana, i bio je najskupljim doktorima u branši - rekla je Katarina.

Intervencija je uređena i onda su nastale teške komplikacije. "Dr Sava" joj je govorio da je sve to normalno, ali je onda otišla kod estetskog hirurga u Zagrebu koji je bio zgrožen onim što je video.

- Hirurg u Zagrebu me je posle svega primio, sa napadima panike, pod teškim lekovima, i sa 15 operacija spasio to što se spasiti dalo. Rekao je da to nije bio biopolimer i da to nije video nikada, rekao je da to ličilo na nešto sastrugano sa roštilja i stavljeno u usnu i mišiće - ispričala je Katarina Lijović.

Još jedna žena, koja je želela da ostane anonimna, rekla je za naš portal žena.rs da je kod Save Kneževića došla na zakazanu intervenciju 27. novembra i da je pored Kneževića bila i njegova majka Nela. Ne krije da je šokirana što je majka dopustila da se ovako nešto desi, a da je znala da sin nije školovan za posao koji obavlja, već da je fizioterapuet.

Po dolasku anesteziologa rečeno joj je da javi suprugu da dođe po nju oko osam uveče. Kaže da nije ni znala da je došlo do komplikacija i da je moglo svašta da bude. Zbog komplikacija sa anestezijom iz klinike je izneta u pola 12 uveče uz prepisanu terapiju.

- Narednog dana toliko sam bila otečena da nisam mogla da otvorim oči, a usne su mi bile jako otečene, kao i celo lice, što se vidi na slikama. Kada sam ga pitala - da li je to normalno, rekao je da će sve biti u redu - ispričala je.

Dermatolozi su joj nakon čitavog fijaska objasnili da su kapilari dubinski oštećeni i da se mogu ukloniti laserom, ali da je pitanje da li će se sve vratiti u normalu. Ožiljci će morati hirurški da se odstranjuju i pitanje je koliko će sve koštati i da li će se situacija zasita vratiti na ranije stanje.

