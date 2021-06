MINISTARKA KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Više nema zaraženih u socijalnim ustanovama, ali strahujemo od jeseni

Prvi put od početka epidemije korona virusa više nema zaraženih među korisnicima i zaposlenim u socijalnim ustanovama. To je rezultat stručnog i požrtvovanog rada zaposlenih, ali i vakcinacije koja je u ovim ustanovama najobuhvatnija, rekla je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

- To je bio veliki dan za celokupni sistem socijalne zaštite, jer je to najosetljivija grupa korisnika. To je, pre svega, rezultat stručnosti i požrtvovanosti zaposlenih u socijalnim ustanovama. Uz to, kada je počela vakcinacija 24. decembra, korisnici socijalnih ustanova bili su prvi na listi prioriteta i vakcinisano je preko 90 odsto korisnika, i preko 85 odsto zaposlenih. Sada se podrzumeva da nema zaraženih, ali to nije palo sa neba već veliki uspeh posebno ako pogledamo da su po Evropi ustanove socijalne zaštite i dalje žarišta - istakla je ministarka Kisić Tepavčević.

Zaposleni često nisu adekvatno nagrađeni pa ni prepoznati kao nosioci ovako važnog sistema, a to je sistem socijalne zaštite.

- Zbog toga ćemo se boriti za poboljšanje njihovog stausa, da budu izjednačeni sa zdrastvenim radnicima, a planiramo izgradnju novih ustanova socijalne zaštite i nova zapošljavanja - navela je ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja.

Kao epidemiolog razume da su se ljudi malo opustili posle teških meseci koji su za nama, a tome u prilog ide i lepo vreme.

- Potpuno je prirodno da se ljudi ponašaju opuštenije zbog smanjenog zaražavanja, ali moramo da budemo svesni da je virus i dalje prisutan. Ono što rastužuje je činjenica da nisu svi prigrabili mogućnost dostupnosti vakcine i zato apelujem na sve koji još to nisu uradili da odvoje vreme i odu da se vakcinišu - apelovala je Kisić Tepavčević.

Kako kaže, jesen inače pogoduje širenju respiratornih infekcija i zato je važno da se vakcinišemo u što većem broju kako bi usporili rast zaraženih.

"Pitanja iz PIO su uvek predmet reformi"

U Skupštini Srbije nedavno su usvojene izmene zakona o PIO, koje se odnose na radnike kojima je ostalo pet, odnosno dve godine do penzije.

- Pitanja iz PIO su uvek predmet reformi. Promene koje su se desile u skorijoj prošlosti bile su bolne za neke, ali je takva racionalizacija imala smisla. Promene su posebno bile značajne za potpisnike socijalnog programa. To je značajan broj korisnika koji su sada zakonski regulisani kao i poljoprivrednici, frilenseri, a kriterijumi za odlazak u penziju nisu promenjeni - objasnila je ministarka Kisić Tepavčević.

Priprema se dosta propisa u ovom trenutku – o radnoj praksi, socijalnom preduzetništvu, volontiranju, a održana je i javna rasprava o propisu kojim bi se regulisali sezonski poslovi.

- Kada je u pitanju zakon koji se bavi sezonskim radnicima, posebno u poljoprivredi i oni koji rade u sivoj zoni, na građevini ili od kuće, sve relevantne grupe su uključene u pisanje nacrta ovog zakona - rekla je ministarka.

Pomovo su najavljene rekordne temperature zbog čega treba izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, što važi i za zaposlene.

- Za one kojima je priroda posla takva da rade na otvorenom, preporuka je da se izbegava rad na visini u najtoplijem delu dana, da poslodavci obezbede prostorije za odmor i osveženje radnika, češće pauze kada mogu da skinu zaštitna odela i opremu - rekla je Darija Kisić Tepavčević.

(Kurir.rs/RTS)