ISPOVEST SRPKINJA NA RADU U CRNOJ GORI UZDRMALA REGION OGLASILA SE I DRUGA STRANA! Nemamo veze s tim što su rekle, sve je laž

Natalija Šipetić i Danica Tramošljanin podelile su svoje užasno iskustvo iz jedne kompanije iz Herceg Novog za koju su radile, gde tvrde da je došlo do fizičkog i verbalnog napada na njih. Iz ove kompanije su demantovali njihove navode.

Pravu buru u javnosti izazvala je ispovest dve devojke - Natalije Šipetić iz Čačka i Danice Tramošljanin iz Beograda, koje su navele da su fizički i verbalno napadnute na radnom mestu u Crnoj Gori, u Herceg Novom, kao i da su diskriminisane na nacionalnoj i polnoj osnovi. Mondo je kontaktirao kompaniju "Taxi More" o kojoj je reč, ali su oni demantovali tvrdnje devojaka.

Sve demantovali

"Sve je obična laž koju su te devojke izmislile i ispričale, nije ništa tačno. Prema njima se ophodilo najbolje što se moglo. Svi su tretirani identično, nema nikakve veze koje su nacije i vere, gde žive i odakle su. Imamo toliko zaposlenih i Srba i Hrvata i muslimana i Roma, nemamo veze s tim što su one rekle i napisale - sve demantujemo!", rekli su iz ove kompanije za naš portal i dodali da su događaji "izvučeni iz konteksta", kao i da je sav dokaz za njihovu stranu priče u dokumentaciji kod nadležnih organa.

Demantovali su i navode za fizički napad na Nataliju i Danicu. U razgovoru za naš portal, Natalija Šipetić je do detalja opisala agoniju, koju kako tvrdi, već danima proživljava na crnogorskom primorju. Danica i ona su bile zaposlene u ovoj kompaniji od 26. juna, ali, kako je istakla, 29. juna u 4.30 časova ih je pretukao portir smeštaja kompanije "Taxi More" i navodno ih vređao na nacionalnoj osnovi zato što su Srpkinje.

foto: Privatna arhiva

Dobila epileptični napad nakon incidenta

"Govorio je 'da će mi je*ati majku srpsku, da će me pojesti mrak i da će me vratiti u Srbiju'. Usled pretrpljenog stresa i fizičkog nasrtaja dobila sam epileptične napade, nakon 13 godina od lečenja iste bolesti, zbog kojih sam se javila Domu zdravlja u Herceg Novom istog dana", rekla je ona i dodala da su nepoštovanje trpele i od strane drugih zaposlenih.

Natalija je za MONDO rekla i da joj je jedna doktora odbila da joj ukaže medicinsku pomoć nakon epileptičnog napada "zbog toga što je Srpkinja".

Menadžer kompanije ih je prethodno, kako priča Natalija, optuživao da se bave prostitucijom i "upadao" im često u sobu bez dozvole. Natalija i Danica tvrde da su diskriminisane i zbog seksualnog opredeljenja, pa da su trpele i uvrede na račun toga što su lezbejke.

One su i privedene na saslušanje u prekršajnom sudu Herceg Novog.

"U tom procesu nas je jedan od policijskih organa vređao na polnoj osnovi, rečima: 'Ja bih vama udario jednu vaspitnu da ostanete kod kuće zauvek, žene u Crnoj Gori nemaju prava glasa, njima je mesto u kući'", rekla je ona i dodala da je na samom saslušanju priložen snimak nadzornih kamera iz smeštaja gde se napad vidi.

foto: Shutterstock

Devojkama pretili pištoljem?

Natalija je istakla i da joj nije želja da ocrni sve ljude u Crnoj Gori - naprotiv.

"Želim da naglasim jednu jako bitnu stvar. Ne želim da se ova priča generalizuje. Od kada je ovo objavljeno ja sam dobila toliku podršku stanovnika Herceg Novog, Kotora i Podgorice... Nije generalizovanje, nije priča da su svi Crngoroci najgori, a svi Srbi najbolji, već je reč o pojedincima koji su nam naneli veliku štetu", istakla je ona.

Nakon što je dala otkaz u kompaniji "Taxi More", Natalija se zaposlila u jednom jahting klubu, ali kako tvrdi, tamo je dobila otkaz kada se pročulo šta se desilo u prethodnoj firmi i plaši se da neće moći da nađe nigde više posao na crnogorskom primorju. Natalije je za naš portal rekla i da ih u poslednje vreme prate nepoznati ljudi na motorima i u blindiranim automobila, kao i da su dobijale otvorene verbalne pretnje - u jednom slučaju čak i uz prikazivanje vatrenog oružja.

"Pratila su me kola i osoba na motoru. Osoba na motoru mi je kada sam se zaustavila pokazala vatreno oružje uz reči: 'Deja ti je poručio da povučeš tužbu ili će te pojesti mrak, to ti ja garantujem, nestaćeš sa lica zemlje'", tvrdi Natalija i navodi da to nije bio jedini slučaj praćenja.

Devojke su naglasile da nameravaju da "isteraju pravdu", a pošto je Danica državljanka i EU, najavile su da će ceo slučaj biti poslat i na sud za ljudska prava u Strazburu.

Kurir.rs/Mondo