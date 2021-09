JERI STIGLA BOSA IZ MASADŽUSETS? JESI STIGLA BOSO? BG aerodrom objavio URNEBESNE komentare nestrpljive prijateljice! (FOTO)

Fejsbuk stranici beogradskog aerodroma Nikola Tesla stiglo je mnoštvo poruka, od kojih su korisnici "plakali od smeha", a poenta je jedna - da li je stigla Bosa iz Masačusetsa?

"Dobar dan, da li je Bosa stigla", "Jesi stigla Boso?", "Jeli Bosa stigla... Molim vas, javite mi, tenks in advajs, poyy", "Jeri stigla Bosa!?", "Da li je Bosa stigla, čekamo je", "Jedno pitanje, jeri Bosa sletela iz Boston Maserčutec. Ako jeste, zvrcnite me, pozdrav. Živela Srbija", "Jer stigla Bosa iz Masadžusets? Fala na odgovor", "Ekskjuz mi, did d Bosa arive?", glasili su komentari koje je ostavljala neimenovana osoba na zvaničnoj Fejsbuk stranici "Aerodrom Nikola Tesla Beograd", nestrpljivo išćekujući Bosu da sleti.

Očigledno je da su administratori Fejsbuk stranice aerodroma, odlučili su da joj odgovore, te su joj odgovorili postom u kojem su sumirali sva pitanja vezana za Bosin dolazak, ali i dodali originalni odgovor, koji se zbog sadržine, deli društvenim mrežama.

- Verujemo da je Bosa sletela, iako se nikome nije javila. Dobro došla, Boso - stajalo je unutar objave koja je slatko nasmejala korisnike društvnih mreža.

U komentarima koji su se ređali ispod posta svi su Bosi poželeli toplu dobrodošlicu, i to najčešće uz pitanja, kako je putovala i što se nije prijateljici ili rođaki, javila.

(Kurir.rs)