NEMA VIŠE KRAĐE BEBA! Lalović smislio patent koji staje na put lažiranju u porodilištu i strahu roditelja, EVO KAKO FUNKCIONIŠE

Problem zamene ili krađe beba u porodilištima mogao bi zauvek biti rešen.

Mladi naučnik Komlen Lalović patentirao je uređaj za uzimanje otisaka prstiju majke i bebe kako bi se odmah na porođaju dokazalo materinstvo.

- Ovim patentom može da se stane na put pre svega zameni beba. On služi da se na momentu rođenja uzme otisak prsta bebe i majke, veže ih šifrom u jedan podatak. Nakon nekoliko dana kada se izađe iz porodilišta može da garantuje da je to vaša beba. U ideji on će sprečiti sve zamene koje se dešavaju na nivou sveta. Jer, ovo nije samo naš problem. Ima istraživanje da od četiri miliona beba, 28.000 se zameni - rekao je Lalović u "Pulsu Srbije".

Kako je Lalović objasnio, patent može mnogo toga neželjenog da spreči, a jedno od tih primera je i lažiranje smrti beba.

- Može sprečiti i lažiranja smrti. Taj otisak je rezidentan dva, tri sata, i ne može se reći da je neka druga beba preminula, a ne ta koja jeste - naveo je Lalović.

On je objasnio kako uređaj funkcioniše.

- Imate polje za otisak bebe, nakon toga majke. Na samom porođaju se uređaj startuje. Po izlasku se radi ponovo verifikacija. Tačan je sto odsto - objasnio je naučnik.

Naučnik je istakao da današnji sistem nije dobar jer je pre svega zastareo.

- Ovaj sistem koji postoji nije dobar. On je zastareo. I dalje imamo bojice i flomastere, lepimo ih nalepnicama na ruke. Zamene se dešavaju. Više puta sam gostovao kada je babica slučajno zamenila bebu. Nije njen posao da ona garantuje identitet bebe - naveo je Lalović.

Naučno je dokazano da se jedino otisak prsta formira do sedmog meseca trudnoće, i ostaje takav do kraja života, dok se sve ostale biometrije menjaju.

- Glavni proboj u nauci i ono šta sam ja uradio prvi u svetu je da smo sproveli istraživanje da li beba stvarno ima otisak. To je bila teorijska činjenica koju smo mi dokazali. Beba kada se rodi, očisti se prstić alkoholom i moguće je uzeti taj otisak prsta. Ako se ovaj uređaj stavi kao kontrolni na izlazu i da beba može da izađe samo sa svojim roditeljima napolje, onda neće postojati način krađe. Treba mi pomoć ginekologa i porodilišta kako bi se namera sprovela u delo - istakao je Lalović i dodao da o "čipovanju" nema govora.

- Nema ovde nikakvog čipovanja. Ovo je nešto što služi svima na korist. Patent je neinvazivan, ne šteti, ne zrači, ne boli, ne šteti ni životnoj sredini - objasnio je inovator patenta.

Za stvaranje važnog otkrića bile su potrebne godine istraživanja.

- Bilo je potrebno mnogo godina rada. Ovo je sedma godina patenta. Doktorirao sam u oblasti biometrije. Najviši nivo tog obrazovanja sam završio i bavio se daljim istraživanjem. Nauke i nas ima malo u Srbiji. Ljude koji se bave biometrijom možete na prste da izbrojite - naglasio je Lalović.

Lalović se osvrnuo na istraživanja o strahu trudnica, a koja uređaj može eliminisati.

- Postoji istraživanje na konto straha trudnica. U jednom časopisu se objavljeno da postoji 144 straha trudnica na porođaju. Od toga su 43 straha vezana za identitet beba. Ako ništa drugo, bar ćemo eleminisati 43 straha ovim patentom - objansio je naučnik.

Projekat je podržalo Ministarstvo zdravlja, a nekoliko porodilišta je zainteresovano i da ga primeni. - Zainteresovani su mnogi. Dobio sam pismo od Gradske bolnice u Subotici, Kliničkog Centra Niš, i GAK Narodni front - spomenuo je Lalović.

Za implementaciju proizvoda, po mišljenju Lalovića biće potrebno do godinu dana.

- Verujem da za pola godine do godinu dana može da se implementira. Firma iz Banjaluke prepoznla je potencijal, oni će sve sklopiti, jer su oni investirali i za razvoj i nabavku komponenti. Oni su bukvalno sklopili taj uređaj. Mi ga pravimo! - podvukao je Lalović.

