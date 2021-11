SRBI VERUJU U BOGA, JEHOVU, BUDU I KRIŠNU! OPREZ: Strane obaveštajne službe nekada delovale preko manjih organizacija i sekti!

U Srbiji je registrovano čak 36 crkava i verskih zajednica, a pored tradicionalnih, kod nas deluju i Zavetna crkva Sion, Slobodna crkva Beograd, Harizmatska zajednica vere u Srbiji, Crkva Golgota kao i mnoge druge hrišćanske zajednice. Svoje pobornike u našoj zemlji našli su i Buda i Hare Krišna, a Kurir istražuje koje su to sve verske organizacije aktivne na ovim prostorima, u šta veruju i da li su neke od njih, kako strahuju pojedinci, zapravo opasne.

Naime, tradicionalne crkve su one koje u Srbiji imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona, a taj status imaju SPC, Rimokatolička crkva, Slovačka evangelička crkva, Reformatska hrišćanska crkva, Evangelička hrišćanska crkva, kao i islamska i jevrejska verska zajednica.

Ipak, pored njih, s godinama su se registrovale i druge zajednice, čiji je broj rastao, pa je tako 2012, kako su mediji pisali, u Srbiji bilo upisano 17 zajednica, dok ih je danas 36.

Željko Injac, verski analitičar, kaže za Kurir da sve registrovane verske zajednice imaju jednaka prava i da je dobro što su verske slobode u našoj zemlji zagarantovane svima.

- Imamo prilično liberalan zakon o pitanju verskih sloboda i prava, pa samim tim i dosta verskih organizacija koje su registrovane, kao i svuda u zapadnom svetu - kaže on i dodaje da svaka religija ima neke frakcije, pa ne čudi što među registrovanim u Srbiji ima najviše hrišćanskih koje pripadaju različitim frakcijama.

- Neminovnost je da se ljudi ne slažu u stavovima i da svako ima neko svoje viđenje ili doživljaj religije. To se kroz istoriju hrišćanstva dešavalo od najranijih vekova, pa i pošto je crkva utvrdila sva svoja učenja na sedam velikih vaseljenskih sabora. Posle se desio i veliki raskol između Rima i Carigrada, a onda je nakon toga došlo i do reformacije - protestantizma. Protestanti su se kasnije nastavili deliti, pa tako danas u Americi maltene svaki grad ima neku svoju denominaciju i protestantsku crkvu - objašnjava Injac i dodaje da je najveći broj crkava osnovan iz vere i oduševljenja, te da treba dozvoliti čoveku da se duhovno traži.

Mormon Logan poručuje Besplatna poruka o Isusu Amerikanac Logan Robins iz Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, koji je preko Fejsbuka slao poruke našim sugrađanima u želji da im predstavi učenja ove mormonske organizacije, juče se, nakon objavljivanja teksta u Kuriru, oglasio SMS porukom: - Ne tražimo nikakav novac. Samo želimo da podelimo poruku o Isusu Hristu s ljudima. Besplatna poruka! - naveo je.

- Ima ljudi koji odu u Indiju ili neku drugu zemlju. Provedu vreme kod gurua, bivaju inicirani, pa se vrate u Srbiju i hoće to da prošire. Međutim, oni to rade iz oduševljenja. Nešto im se nije svidelo u tradicionalnim verama, pa su u hinduizmu ili budizmu našli svoj smisao. Ne treba biti striktan, ali sa druge strane, poznata je stvar da mnoge strane obaveštajne službe deluju preko određenih manjih verskih organizacija i sekti, pogotovo preko organizacija koje dolaze sa zapada, a pre svega iz SAD - kaže on i dodaje da sve verske zajednice mogu biti pod određenim uslovima opasne, pa čak i tradicionalne:

- Dovoljno je da se izvitoperi njihovo osnovno učenje ili da se pojavi neki harizmatski vođa koji će iz nekog interesa, stranog ili ličnog, povesti zajednicu u nekom pravcu koji nije društveno prihvatljiv. Stoga država ne treba da se meša u unutrašnje uređenje verskih zajednica i u to šta propovedaju, ali je ipak potrebno da isprati njihovo delovanje, jer ne bi bilo prvi put da se neke od njih izvitopere u nešto ekstremno.

Okultizam i satanizam Internet otvorio vrata i za zlo foto: Shutterstock Željko Injac kaže i da, nažalost, u poslednje vreme ima i dosta čudnovatih sekti koje nisu registrovane i koje naginju okultizmu i satanizmu, a pre svega su primamljive tinejdžerima: - Većina njih izađe telesno i duhovno nepovređeno, ali neki stradaju. Nama više nisu problem misionari i sektaši koji po ulicama dele brošure, već internet koji je postao otvoren za decu, tinejdžere i omladinu koji su slabo upućeni. Preko interneta smo otvorili vrata u svet, i za one koje su dobri i koji su loši.

Činjenice / Registrovane frakcije foto: Profimedia - Vaišnavska verska zajednica - ISKCON - Poznata kao pokret Hare Krišna, sledbenici veruju da je Hare Krišna avatar svih avatara. Vernici su vegetarijanci, veruju u besmrtnost duše, karmu i reinkarnaciju. Inicijacijom dobijaju duhovna imena na sanskritu, a oni koji se zamonaše nose odeću boje šafrana. - Crkva Golgota u Srbiji - Spada u Protestantsku crkvu, proučavaju Bibliju, slave Boga kroz pesme. Četiri obeležja crkve su im: zajedništvo, apostolska nauka, molitva i Gospodnja večera, navode na sajtu. - Hrišćanska adventistička crkva - Njihova najistaknutija verovanja su vera u Hristov drugi dolazak i svetkovanje biblijskog sedmog dana, odnosno subote. - Savez hrišćanskih baptističkih crkava u Srbiji - Baptisti veru zasnivaju na načelima protestantske reformacije iz 16. veka. Smatraju da se čovek ne rađa kao hrišćanin, već da to postaje. Krste se uranjanjem u vodu, što predstavlja javno svedočanstvo lične vere u boga. - Zavetna crkva Sion - Glavno sedište u Srbiji im je u mestu Padina. O njima ne postoji mnogo zvaničnih podataka. Sajt im nije u funkciji, a na Fejsbuk stranici se mogu naći najave nekih dešavanja, poput konferencije "Maranata - Isus dolazi" u novembru, a propovedaće gosti iz SAD. - Jehovini svedoci - Veruju u svemoćnog boga Jehovu, boga Biblije, stvoritelja neba i Zemlje. Poznati su po propovedničkoj delatnosti. Veruju da će bog, putem božjeg kraljevstva, uskoro uspostaviti pravedan i savršen svet u rajskim uslovima. - Budistička zajednica u Srbiji Teravada - cilj joj je promovisanje tradicionalnog budističkog učenja i metoda razvijanja unutrašnjeg mira i harmonije.

