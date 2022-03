BROJ ZARAŽENIH ĆE USKORO OPET POČETI DA RASTE! Profesor Kočović objasnio za Kurir ODAKLE NAM PRETI NOVA OPASNOST (FOTO)

Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija koji pomoću svog matematičkog modela prati tok epidemije koronavirus objavio je juče novi dijagram na kom se vidi veliki pad broja zaraženih koji smo imali u poslednje vreme.

Profesor Kočević je u opisu dijagrama ipak najavio da će "kriva uskoro krenuti uzbrdo", i to najverovatnije kao posledica prelivanja talasa zaraze koji je počeo da raste u Evropi.

U Srbiji je jučerašnji presek novozaraženih pokazao broj od 1.967 ljudi koji su oboleli od korone za 24 sata pre objavljivanja novih informacija u 15 časova.

Profesor Kočović za Kurir kaže da će brojka koju sada imamo uskoro početi da raste, jer u nekim Evropskim zemljama situacija već nije zavidna.

- U Evropi u sve više država počinje da raste broj zaraženih, i to u devet država, dok u 45 zemalja broj zaraženih pada. Najbolja država je Albanija, a za njom Makedonija. Mi smo u 10 najboljih država u Evropi. Island nije ni počelo da pada i oni su čak druga najzaraženija zemlja na svetu. Inače, na primer u Finskoj, Austriji, Švajcarskoj, Andori, i na Malti broj obolelih raste. U Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj broj nikako da padne, stagnira, i počeće da raste - rekao je Kočović i objasnio da u celoj Evropi pada broj imunizovanih.

Kako navodi, broj obolelih u Srbiji lagano pada, ali ne onom brzinom kojom je trebalo.

- Još 26. februara trebalo je da spadnemo na 1.000 zaraženih, ali broj pada mnogo sporije. Pad ćemo možda imati do kraja sledeće nedelje, a onda imamo šansa da broj novooblelih počne da raste. Ne zna se kojim tempom, ali za tim postoji realna šansa - rekao je Kočović i dodao da se samim tim dužina trajanja četvrtog talasa pomera.

- Trenutno se za kraj četvrtog talasa predviđa drugi septembar, a prekjuče se pokazivalo da će to biti 9. septembar. Videćemo kako će na to da utiče treći deo četvrtog talasa. Da bi izašli iz talasa moramo da padnemo na 100 zaraženih dnevno - rekao je on i dodao da smo juče bili bolji po broju zaraženih nego pre godinu dana.

Kako on kaže, trenutno je veoma hladno, ljudi su po kućama i zaražavaju jedni druge. Ipak, kada bude lepše vreme, svi će da izađu napolje i stopa zaražavanja može biti manja.

