NE DAM SINU OD 15 GODINA DA IZLAZI, ZAKUPI SEPARE I PORUČI FLAŠU VISKIJA! Majka na tviteru poručila: Neka sam NAJGORA na svetu!

Roditelji se često žale da mnogi tinejdžeri već posle osmog razreda zahtevaju od njih da ih puste u noćne klubove i žurke sa svojim vršnjacima. Iako je za neke roditelje to normalna stvar, drugima su ti dečiji zahtevi nerealni te i pri samim razgovorima o tome sa decom dolazi do porodičnih sukoba.

Naime, jedna zabrinuta majka na Tviteru je podelila svoj stav o noćnim izolascima u klubove i ispijanju alkohola ni manje ni više nego tinejdžera od svega 15 godina!

- Možda sam najgora majka na svetu (citiram sina) ali ne mogu i neću da pustim dete od 15 godina u klub gde bi on sa vršnjacima zakupio separe i naručio flašu viskija. To nije normalno - napisala je ova majka na Tviteru.

Ovaj njen tvit izazvao je lavinu komentara kako roditelja tako i drugih pratilaca koji su u komentarima napisali svoje mišljenje o izlascima u klubove.

- Rođena sam 1994. godine, izlazili smo i mi, ali nismo imali klubove, već u kafanu, na muziku, pio se alkohol. I tad su se tukli po kafanama i ko zna šta još radili. Dozvoljavala mi je majka sa tadašnjim dečkom da izađem, ali da u jedan sat posle ponoći izađemo iz kafane jer tad počinje haos - napisala je jedna devojka, dok u drugfom komentaru stoji:

- Sve je to iz ugla deteta. Moja deca su još mala pa još ne mogu da traže, ali flaša viskija jeste preterana. Drugo zavisi kakvo je dete i kakvo im je to društvo. Deca su danas "izgasirana" malo više ako je to pravi izraz jer kod njih su uvek neki novi članovi društva. Tako da i ja bih rekla ne - složila se jedna majka.

Ipak jedan roditelj se zapisato kako smeju da ih puste u klub sa 15 godina i da im prodaju viski.

- Otišao bih tom gazdi da pojasnim neke stvari. Naravno da ne treba da ga pustiš da ide - piše u jednom komenrtaru:

- Ako je dete i ima sklonost ka alkoholu to se može manifestovati i van kluba - navodi jedan tviteraš.

Jedan roditelj je pak napisao da nema recepta i da ipak mnogo zavisi od same ličnosti deteta.

- Znam slučaj čoveka koji je ima dva sina. Jedan je postao vrhunski lekar u SAD, a drugi ni srednju školu nije završio, povukla ga droga, umro od predoziranja.

Neki su se prisetili i kako su izlasci izgledali u prethodnim decenijama.

- Bili smo nešto stariji od 15 godina i svako veče smo se okupljali u stanovima i pili ogromne količine alkohola. Niko od nas nije postao alkoholičar, sem jednog koji je i ranije bio sklon raznim supstancama. Ja dete ne bih pustio u taj separe - navodi se u jednom od komentara ispod tvita.

- Najpre svaka čast na stavu i što niste od onih "ne želim da mi se dete izdvaja". Drugo koliko znam prodaja i točenje alkohola maloletnim licima je zabranjena i taj klub treba prijaviti. I treće svi smo mi želeli da brže odrastemo, ali je roditelj taj koji mora da kaže ne. Imam ćerku od 16 godina koja još nije počela da izlazi. Nije ni njena najbolja drugarica.

Međutim, većina izlazi baš na takva mesta. Meni je to strašno, a opet me to čeka u nekom trenutku, jer je to relanost. Mislim da samo sa decom treba puno pričati - poručila je jedna majka.

