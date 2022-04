DANAS HLADNO I OBLAČNO U ovim delovima zemlje se očekuje i sneg EVO KADA MOŽEMO DA OČEKUJEMO RAZVEDRAVANJE I LEPO VREME

Danas će širom zemlje biti oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severu zemlje, sledi razvedravanje, prvo u Vojvodini. Maksimalna temperatura očekuje se od 8°C na jugu Srbije do 14°C na severu Vojvodine. Od četvrtka do subote promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa kišom i pljuskovima.

foto: Nemanja Nikolić

Maksimalna temperatura od 17 do 21°C. U nedelju sunčano i toplo sa temperaturom od 22 do 26°C. BEOGRAD SUTRA U Beogradu će danas prepodne biti oblačno, povremeno sa slabom kišom i upravo tako ostaće do kraja dana. Minimalna temperatura očekuje se 7° C, a maksimalna dnevna 11° C.

Kurir.rs

